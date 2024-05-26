Не дождался хозяина из плена: умерла собака защитника "Азовстали"

Собака по кличке Рем не смог дождаться своего хозяина из российского плена. Его историю рассказали в зоозащитной организации UAnimals.

Состояние здоровья пса начало ухудшаться после того, как защитники "Азовстали" покинули территорию завода. К сожалению, днем, 26 мая, сообщили о смерти любимца бойца.

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Чувствительная история собаки

UAnimals пишет, что Рэм стал частью семьи и питомцем Сергея еще щенком – собаке на тот момент был только один месяц. С тех пор они проводили много времени вместе, в частности любили прогуливаться по лесу.

В организации рассказали, что пес имел способность предвидеть возвращение своего владельца домой. Об этом рассказала мама бойца Галина.

Рем понимал команду "привет" и всегда давал правую лапу. Этому его научил Сергей. И еще Рэм любил целовать всех нас,

– рассказала она.

Отмечается, что начало полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года заставило домашнего любимца сильно тревожиться. Тогда Рэм впервые увидел пламя взрывов и густой черный дым после ударов.

В то время Сергей находился в Польше, однако при первой возможности вернулся в Киев. После нескольких недель в столице парень отправился к собратьям в окруженный российскими захватчиками Мариуполь.

Рем умер, не дождавшись хозяина из плена / Фото UAnimals

Уже 20 мая 2022 года защитники "Азовстали", выполняя приказ, покинули территорию завода и попали в плен. В то же время состояние здоровья пса начало ухудшаться, животное теряло шерсть.

В конце концов собака, к сожалению, не смог дождаться возвращения Сергея из плена. "Рэм умер и больше не ждет Сергея дома", – сообщила организация.