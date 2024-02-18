Трогательное спасение: из-под завалов разрушенного дома в Краматорске достали котика

Ночью российские военные нанесли удар по Краматорску. Спасателям удалось достать из-под завалов маленького котика.

В ГСЧС поделились щемящим видео спасения хвостатого любимца. Владелица животного после российской атаки также осталась жива.

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Спасение четвероногого

Вечером 17 февраля оккупанты обстреляли Краматорск ракетами. Россияне попали ракетами в промзону и частный сектор. Оккупанты разрушили 2 дома, повредили еще 23.

Спасатели оперативно прибыли на место удара и начали ликвидировать последствия. В ГСЧС рассказали, что им удалось вытащить из-под завалов разрушенного частного дома маленького котика.

Спасатели вытащили котика из-под завалов / ГСЧС

Наш психолог помогла успокоиться владелице четвероногого, а также уделила внимание испуганному пушистику,

– отметили в ГСЧС.

Спасатели вытащили котика буквально из-под земли / ГСЧС

Кроме этого чрезвычайники поделились печальными кадрами владелицы с маленьким животным на руках.

Кадры владелицы со спасенным котиком / ГСЧС

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