Трогательное спасение: из-под завалов разрушенного дома в Краматорске достали котика
Источник:ГСЧС
Ночью российские военные нанесли удар по Краматорску. Спасателям удалось достать из-под завалов маленького котика.
В ГСЧС поделились щемящим видео спасения хвостатого любимца. Владелица животного после российской атаки также осталась жива.
Смотрите также Как помочь животным во время воздушной тревоги и взрывов: советы кинологов
Спасение четвероногого
Вечером 17 февраля оккупанты обстреляли Краматорск ракетами. Россияне попали ракетами в промзону и частный сектор. Оккупанты разрушили 2 дома, повредили еще 23.
Спасатели оперативно прибыли на место удара и начали ликвидировать последствия. В ГСЧС рассказали, что им удалось вытащить из-под завалов разрушенного частного дома маленького котика.
Спасатели вытащили котика из-под завалов / ГСЧС
Наш психолог помогла успокоиться владелице четвероногого, а также уделила внимание испуганному пушистику,
– отметили в ГСЧС.
Спасатели вытащили котика буквально из-под земли / ГСЧС
Кроме этого чрезвычайники поделились печальными кадрами владелицы с маленьким животным на руках.
Кадры владелицы со спасенным котиком / ГСЧС
Удар по Донецкой области
- Россияне нанесли три ракетных удара по Краматорску около восьми вечера. Поисковую операцию после удара по домам завершили на следующий день. К сожалению, погибло трое украинцев. Россия убила бабушку и 46-летнюю мать с ее 23-летним сыном.
- Кроме Краматорска в тот же вечер российская ракета ударила по Славянску. Снаряд попал по центру города. В результате атаки было разрушено помещение, в котором располагались пункт несокрушимости и социальная столовая.
- В то время в охваченном огнем здании находился сторож. Вероятно, именно его тело изъяли из-под завалов спасатели. Таким образом общее количество жертв в результате террора городов Донетчины достигло 4.