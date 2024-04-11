Жуткие ночные тени: впервые сняли охоту леопарда на высоте 20 метров – шокирующее видео

Земля, кишащая миллионами животных, также является домом для одних из самых опасных хищников, которые прячутся в тени, готовые наброситься на свою добычу в любой момент. В новом революционном сериале BBC под названием "Млекопитающие" Дэвид Аттенборо снял никогда ранее не виданные кадры африканского леопарда в действии.

Хищник охотился на желтых павианов, которые ночуют на высоте около 20 метров. Предлагаем и вам узнать больше об образе жизни этих животных.

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Ученые впервые сняли, как леопарды охотятся ночью

Африканские леопарды демонстрируют удивительную визуальную адаптацию, которая позволяет им охотиться и ловить добычу в темноте, даже если цель сидит на дереве на высоте 20 метров. Это беспрецедентное наблюдение проливает новый свет на охотничьи стратегии этих неуловимых хищников.

Бабуины, или желтые павианы, проявляют дневную активность, но ночью отступают к деревьям, чтобы отдохнуть в специально отведенной "спальной роще". Такое поведение служит мерой безопасности от наземных хищников на их территории. Однако, несмотря на свое возвышенное положение, бабуины не всегда защищены от потенциальных нападений африканских леопардов, как показано на свежих кадрах.

Леопарды обладают исключительным ночным зрением благодаря светоотражающему слою, который называется тапетум, расположенному за сетчаткой глаза. Это уникальное приспособление позволяет им усиливать даже малейшее количество света, что позволяет им эффективно охотиться в темноте.

Ночная охота леопарда: смотрите видео

Авторы видеозаписи утверждают, что эта находка демонстрирует удивительные пути, которыми эволюционировала дикая природа, чтобы процветать и оставаться активной в ночные часы.

Если луна наполовину полна, хищники ждут ее заката, поскольку отсутствие света является для них преимуществом. Там, где мы видим абсолютную темноту, леопарды способны разглядеть свою жертву. Хищники перемещаются с ветки на ветку и способны безошибочно определить расстояние до добычи,

– отмечают ученые.

Во время наблюдения команда успешно сняла, как африканский леопард охотится на желтого павлина, который ничего не подозревая сидел на ветке.

Отметим, что в эпизоде говорится о том, как определенные виды животных приспособились к ночному образу жизни, чтобы избежать хищников-людей. Ученые наблюдали эту эволюцию в ответ на активность человека.