Очень редкий хищник в океане: впервые сняли пугливую акулу, живущую на самом дне

Ежевичные акулы невероятно робкие перед камерами, а потому считаются одним из самых неуловимых видов в океане. Они обитают на самом дне, а потому их редко можно увидеть живыми в естественной среде обитания.

Впрочем, в новом исследовании ученым OceanX повезло. Они совершенно случайно сняли ежевичную акулу в глубоких водах у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Смотрите также Загадка пока не разгадана: турист нашел на пляже большую белую акулу "обезглавленной"

Ученые впервые сняли пугливую акулу

Благодаря этому революционному открытию представители ранее невиданного вида впервые были замечены в этом регионе. Это произошло во время погружения в Оманском заливе в декабре 2023 года, когда подводный аппарат заснял кадры ежевичной акулы на глубине около 850 метров.

Это произошло совершенно случайно: мы обедали на судне, а потому были застигнуты врасплох, когда на кадрах появилась ежевичная акула,

– говорит младший редактор OceanX Кэссиди Нельсон.

Животное было зафиксировано на камеру подводного аппарата. Существо, идентифицированное как акула, зависло над камерой, что позволило исследователям выиграть драгоценное время для изучения и фотографирования неуловимого животного.

Этот вид был замечен в глубоких водах по всему миру, за исключением западной части Тихого океана. Несмотря на предыдущие наблюдения, настоящий размер и редкость этого вида остаются почти неизвестными для исследователей.

Ежевичная акула впервые зафиксирована в естественной среде в океане / Фото OceanX

По словам аналитика-исследователя OceanX Джерила Камау-Венга, фактически им с коллегами впервые в истории удалось заснять живую ежевичную акулу в ее привычной среде обитания. Большую часть того, что ученым известно об этом виде, было получено из экземпляров, случайно пойманных в траловые сети.

В результате ученые предположили, что этот вид, вероятно, находится под влиянием человеческой деятельности.

Наблюдения ученых выявили тревожную тенденцию: большинство особей, которых замечали, были либо мертвыми, либо умирали. Авторы исследования указывают на то, что траловый промысел является потенциальной угрозой для здоровья популяции ежевичных акул.

Как это было: смотрите видео

В своих исследованиях ученые из OceanX изучают влияние изменения климата на глубоководную среду. Давно известно, что мировой океан поглощает значительное количество тепла и углекислого газа из атмосферы Земли. Однако новые данные свидетельствуют о том, что даже самые глубокие части океана испытывают на себе влияние повышения глобальной температуры.