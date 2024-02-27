У берегов популярной страны обнаружили новый вид медуз с неизвестным ядом

Ученые обнаружили и назвали новый странный вид медуз у побережья Японии. Ранее его наблюдали только дважды.

Он живет на глубине более 800 метров и только в кальдере вулкана Сумису на островах Огасавара. Это в 500 километрах от Токио.

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Ученые у берегов Японии обнаружили новый вид медуз

Вид медузы диаметром около 10 сантиметров получил название Santjordia pagesi (Медуза Георгиевского креста) из-за того, что ее ярко-красный живот напоминает крест Святого Георгия.

Вид очень отличается от всех глубоководных медуз, обнаруженных сегодня. Он относительно небольшой по размерам, тогда как другие в такой среде гораздо больше,

– сказал соавтор исследования Андре Морандини.

Он добавил, что ярко-красный цвет желудка существа, вероятно, связан с захватом пищи.

На глубине примерно 812 метров в море многие существа имеют тенденцию светиться благодаря биолюминесценции, чтобы ориентироваться в темноте. Ученые считают, что как добыча медузы попадает в ее биолюминесцентный желудок, то не будет виднеться для других хищников.

Ученые у берегов Японии обнаружили новый вид медуз с неизвестным ядом / Фото Dhugal John Lindsay, Jamstec

Исследователи обнаружили, что этот вид медуз намного отличается от своих сородичей и может содержать яд, который может быть совсем непохожим на обнаруженные ранее.

Кто знает? Возможно, она хранит тайны, ценнее всех полезных ископаемых, которые можно добыть из этого места,

– подчеркнул доктор Морандини.

Обычно для открытия нового вида нужно собрать несколько экземпляров, но поскольку Santjordia pagesi очень редкий вид и его трудно собрать, то описание основывалось только на одном экземпляре. Ученые надеются, что будущие исследования глубин океана помогут найти больше членов группы.

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