Взглянуть на мир глазами животного: создали камеру, которая дает людям такую возможность

Зрение животных охватывает удивительный набор цветов, начиная от ультрафиолетового спектра и заканчивая монохроматическим восприятием. Каждое животное воспринимает мир по-своему, поэтому исследователям так важно понять, как это происходит.

В новом исследовании ученые использовали передовую технологию камеры и передовые алгоритмы программного обеспечения для достижения невероятного результата. Эффективно используя визуальную перспективу разных видов животных, исследователи смогли посмотреть на мир глазами животных. Как это возможно – читайте ниже!

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Ученые создали камеру, позволяющую видеть мир глазами животных

Исследователи представили новаторскую систему, позволяющую создавать видео, воспроизводящие визуальный опыт животных в их природной среде обитания с невероятной точностью в 92%. Это выдающееся технологическое развитие открывает новые возможности для понимания и изучения мира глазами разных видов.

Отметим, ранее ученые уже предпринимали попытки воспроизвести визуальный спектр, воспринимаемый животными, с помощью техники, называемой спектрофотометрией. Эти попытки были трудоемкими и позволяли зафиксировать движущиеся изображения. Однако новая система, используемая учеными, вышла на новый уровень – она способна записывать видео сразу в четырех цветовых спектрах:

ультрафиолетовом;

красном;

синем;

зеленый.

Когда видео записано, данные обрабатываются и превращаются в то, что команда называет "единицы восприятия". В результате ученым удается воспроизвести, как цвета воспринимаются животными.

Как выглядит это: смотрите видео

В своей работе команда использовала данные предварительных исследований о фоторецепторах, присутствующих в глазах отдельных видов животных.

Мы давно очарованы тем, как на мир смотрят исследователи, поэтому использовали современные методы, чтобы осуществить свою мечту — взглянуть на мир глазами животных,

– говорит старший автор исследования Дэниел Генли.

Исследователи подчеркнули чрезвычайную точность новой системы камер, превосходящей ограничение традиционных методов спектрофотометрии. Авторы подчеркивают несравнимую точность, которая стала возможной благодаря этой инновационной технологии.

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В то же время, команда признала определенные ограничения, связанные с их методом. К ним относятся требование ручной фокусировки и трудности в сосредоточении на быстро движущихся объектах. Со всем тем команда по-прежнему настроена решать эти проблемы в будущем. А сегодня ПО доступно с открытым исходным кодом – то есть другие ученые могут использовать его в своих работах.