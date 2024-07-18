На самом деле не вымерло: гигантское чудовище с десятками ног 120 лет скрывалось от ученых

История Земли, насчитывающая более 4,5 миллиарда лет, была местом существования огромного количества существ, некоторые из которых исчезли, а другие остаются неоткрытыми наукой. Так и с гигантской стоногой, которую считали вымершей уже более 120 лет.

Кажется странным, что что-то настолько большое и с таким количеством ног, как гигантская стонога, можно потерять. Но это так – ей удавалось скрываться от глаз ученых последние 126 лет.

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Ученые обнаружили гигантскую сороконожку, которую считали вымершей

Существо скрывалось пока команда исследователей не отправилась в лес Макира на Мадагаскаре. В результате ученым удалось обнаружить 20 видов, которые ранее считались вымершими: от муравьеподобных цветочных жуков, до радужных рыб и пауков-скакунов.

Благодаря революционному открытию было обнаружено гигантскую стоногу (Spirostreptus), которая скрывалась от ученых более века. Впервые неуловимое существо задокументировали энтомолог Анри де Соссюр и натуралист Лео Центнер в 1897 году во время экспедиции на Мадагаскаре. Однако, эта встреча остается единственным известным ныне свидетельством о гигантской многоножке, оставляя ее существование окутанным тайной.



Тело самки сороконожки достигало 27,5 сантиметра / Фото Re:wild

Исследователи из разных организаций по всему миру начали проект "Поиск утраченных видов". Более 10 лет целенаправленных усилий было вложено в идентификацию животных, которые считаются утраченными, но еще не были объявлены вымершими. Подсчитано, что потенциально существует 4300 видов этих неуловимых существ, разбросанных по всей планете.

Во время успешной экспедиции в прошлом году ученые провели несколько недель в мадагаскарском лесу Макира, где открыли несколько ранее утраченных видов. Одной из выдающихся находок стала гигантская сороконожка Spirostreptus Sculptus, тело самки которой достигает 27,5 сантиметров.