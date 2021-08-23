Ученые объяснили, почему морские змеи преследуют людей в воде: при чем здесь любовь

Ученые выяснили, почему самцы гладких морских змей преследовали дайверов. Причина оказалась довольно неожиданной.

Самцы морских змей плавают за людьми, потому что ошибочно воспринимают их за самок. А вот змеи женского пола видят в дайверах возможность спрятаться от назойливых ухаживаний.

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Такое открытие сделали герпетологи из австралийского Университета Маккуори. Ученые сосредоточились на изучении гладких морских змей (Aipysurus laevis). Именно этот вид чаще всего "атакует" людей.

Поведение зависит от пола

Гладкие морские змеи имеют длину до 2 метров и вес до 3 килограммов. Они обитают на востоке Индийского и на западе Тихого океанов.

Ученые проанализировали данные и выяснили, что поведение змей зависит от их пола. Самцы чаще подплывали к дайверам и проводили возле них больше времени.



Морские змеи восприняли дайверов за самок / Фото The Lead South Australia

Также самцы чаще пробовали языком воду возле дайвера и касались его одежды и кожи.

Пробовали языком, но не кусали

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Важным фактором является то, что они не пытались укусить человека. Зато змеи обвивали конечности ныряльщиков – точно так же, как делают это с самками во время ухаживания.

Все эти наблюдения случались в период размножения гладких морских змей. Самцы "ухаживали"за людьми преимущественно после неудачной попытки догнать самку или после конфликта с другими самцами.

Вероятно, это случалось потому, что морские змеи плохо видят. Находясь в сильном возбуждении, они ошибочно воспринимали человека за другую змею.

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