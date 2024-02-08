Чудо регенерации: у щенка заново отросла челюсть, которую он потерял из-за рака

Необычная история произошла в челюстно-лицевой хирургии с трехмесячным щенком французского бульдога. Команда ветеринаров в США взялась за отважную миссию - спасти невинное создание от опухоли, которая представляла неизбежную угрозу для жизни щенка.

Хирурги начали операцию, но в процессе обнаружили, что нет другого выбора, кроме как удалить большую часть левой нижней челюсти щенка. Однако, настоящее чудо произошло через 8 недель. О чем же говорится – далее в материале!

Смотрите также Завел домашнего дикого зверя: охотник пожалел кабана и теперь тот спит в постели

У бульдога регенерировала челюсть, которую он потерял из-за рака

Через 8 недель после операции, когда щенок, по имени Тайсон, вернулся на повторное сканирование костей – ученые обнаружили, что его левая челюсть почти полностью отросла.

Этот случай теперь демонстрирует "возможность полной регенерации кости при работе с молодым пациентом",

– говорит резидент-ветеринар челюстно-лицевой хирургии Алекандра Райта.

Обычно, столь радикальная процедура, как частичное удаление челюсти, может привести к постоянным побочным эффектам со стороны дестабилизированной костной структуры. Например, речь идет о таких последствиях, как:

хроническая боль;

возможное движение другой части челюсти, что приводит к смещению зубов;

другие повреждения.

Чтобы предотвратить все эти возможные последствия, может понадобиться реконструкция хирургии. Однако, в этом случае произошло совсем иначе – Тайсон пережил необычайное выздоровление без потребности в обширной реконструктивной операции.

Несмотря на потенциальные последствия, включая потерю зубов и изменение анатомии челюсти, Тайсон превзошел ожидания, поскольку значительная часть его челюсти регенерировала самостоятельно. Хотя не все утраченные зубы и аспекты анатомии челюсти вернулись, спонтанное отрастание достаточной части произошло. Этого достаточно, чтобы обеспечить щенку вполне функциональную челюсть.

Что показали обследования?

Сканирование показало, что новый отросток такой же длины, как и его старая челюсть, а это обеспечивает необходимую основу для поддержания челюсти и оставшихся зубов,, в хорошем положении.

3D-сканы удаленной челюсти Тайсона сразу после операции (слева) и через восемь недель после нее (справа) с отросшей нижней челюстью / Фото Cornell University

Ветеринары считают, что "чудо регенерации", частично связано с ранним выявлением опухоли полости рта, что, вероятно, сыграло важную роль в достижении долгосрочной ремиссии при хирургическом вмешательстве.

К счастью, опухоль, обнаруженная у левых коренных зубов щенка, не успела проникнуть в ближайшую надкостницу – оболочку нервов и кровеносных сосудов, окружающих наши кости. Предполагается, что именно это и сыграло главную роль в том, что регенерация стала возможной, поскольку мембрана также может содержать и стволовые клетки.

Отметим, что подобные случаи ранее наблюдались у детей, однако это первый зарегистрированный случай у собак.

Акула впервые заново отрастила спинной плавник

Шелковые акулы являются изящными хищниками океана, достигающими в длину около 3,5 метра. Однако эти величественные существа, которые когда-то считались обычным явлением в этих водах, теперь оказались перед угрозой уничтожения, главным образом из-за прибыльного рыночного спроса на их плавники.

В новом исследовании подводному фотографу и дайверу удалось сделать удивительные снимки шелковистой акулы с травмированным спинным плавником. Ученые смогли идентифицировать самца шелковой акулы, присвоив ему отдельную метку с уникальным номером. Примечательно, что сравнив фотографии, сделанные с разницей в год, ученые сделали открытие: спинной плавник акулы прошел полную регенерацию.