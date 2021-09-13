Как у кошек появились полоски: интересное объяснение ученых
Источник:журнал Nature
Полосатых кошек называют "табби". Американские ученые опубликовали результаты нового исследования, которое объясняет, почему у некоторых котов имеют именно такая окраска.
Исследование провели Грег Бараш и его коллеги из Института биотехнологии исследовательского центра в Хантсвилле, что в Алабаме, США. Ученые собрали почти тысячу эмбрионов у кошек, которые попали на стерилизацию в клиники.
Актуально Иммунитет и здоровье домашних любимцев: что нужно знать каждому владельцу
Полосы котов похожи на пятна леопарда
Ученые проанализировали эмбрионы котов на разных стадиях развития. Они исследовали гены отдельных клеток, а также белки, обнаруженные в срезах тканей.
Полосы у котов похожи на пятна у леопардов / Фото Unsplash
Выяснилось, что полосы котов похожи на пятна леопарда или на окрас тигра. За формирование всех этих расцветок шерсти отвечает один и тот же ген под названием DKK4.
Полосы котиков закладываются еще на стадии развития эмбриона. Ранние клетки кожи уже имитируют полоски – хотя никакой шерсти у зародыша еще нет.Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.
Полоски закладываются во время развития эмбриона
Исследовав клетки кожи эмбрионов в возрасте от 25 до 28 дней, ученые увидели, что толстые участки кожи чередуются с тонкими. Это создает временный цветной узор, который со временем станет полосами на шерсти кошки.
Такая окраска закладывается генетически / Фото Unsplash
Итак, ген DKK4 передает клеткам информацию, что здесь должна расти шерсть темного цвета.
В будущем ученые хотят узнать, почему у одних котов есть полосы, а в других – нет.
Интересно Друзья по беременности: женщина и кошка родили в один день
Табби – самые распространенные коты в мире / Фото Unsplash
Что значит слово табби
- Табби – это не порода кошек, а название всех котов с полосатым окрасом.
- Табби – это тип окраски, к которому относят полосатых кошек, а также животных с пятнами или окраской "под леопарда".
- Как правило, у всех котов табби есть тонкие полоски на лбу, которые складываются в букву М.
- Табби являются наиболее распространенными котами на земле.