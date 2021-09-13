Как у кошек появились полоски: интересное объяснение ученых

Полосатых кошек называют "табби". Американские ученые опубликовали результаты нового исследования, которое объясняет, почему у некоторых котов имеют именно такая ​​окраска.

Исследование провели Грег Бараш и его коллеги из Института биотехнологии исследовательского центра в Хантсвилле, что в Алабаме, США. Ученые собрали почти тысячу эмбрионов у кошек, которые попали на стерилизацию в клиники.

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Полосы котов похожи на пятна леопарда

Ученые проанализировали эмбрионы котов на разных стадиях развития. Они исследовали гены отдельных клеток, а также белки, обнаруженные в срезах тканей.



Полосы у котов похожи на пятна у леопардов / Фото Unsplash

Выяснилось, что полосы котов похожи на пятна леопарда или на окрас тигра. За формирование всех этих расцветок шерсти отвечает один и тот же ген под названием DKK4.

Полосы котиков закладываются еще на стадии развития эмбриона. Ранние клетки кожи уже имитируют полоски – хотя никакой шерсти у зародыша еще нет.

Полоски закладываются во время развития эмбриона

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Исследовав клетки кожи эмбрионов в возрасте от 25 до 28 дней, ученые увидели, что толстые участки кожи чередуются с тонкими. Это создает временный цветной узор, который со временем станет полосами на шерсти кошки.



Такая окраска закладывается генетически / Фото Unsplash

Итак, ген DKK4 передает клеткам информацию, что здесь должна расти шерсть темного цвета.

В будущем ученые хотят узнать, почему у одних котов есть полосы, а в других – нет.

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Табби – самые распространенные коты в мире / Фото Unsplash

Что значит слово табби