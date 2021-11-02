Тычет носиком в своего глухого и слепого друга: очень трогательное общение двух собак

Золотистый ретривер тычет носиком d своего четырехлапого друга, чтобы поздороваться. Все из-за того, что этот сигнал помогает слепому и глухому животному понять, кто рядом.

Собака, которую зовут Тамале, является метисом австралийской овчарки. Еще щенком четырехлапый попал в приют, ведь предыдущие хозяева его бросили из-за потерянного зрения и слуха.

Интересно С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев

Песик смог попасть к хозяйке, которая приняла его со всеми особенностями. Она отметила, что Тамале такой же, как все собаки – любит играть, спать и обниматься. Однако иногда может налетать на разные предметы. Кроме того, он очень общителен, ведь постоянно хочет со всеми знакомиться.

Смотрите фото с инстаграм Тамале:

Со своим лучшим другом – золотистым ретривером Джимми – Тамале познакомился на прогулке. Теперь эти двое совсем неразлучны.

Тамале и Джимми близки насколько это возможно. У них такая прекрасная и уникальная дружба. Джимми, кажется, чувствует, что Тамале немного другой, поэтому иногда ему может понадобиться дополнительная поддержка,

– рассказала владелица Тамале.

Когда Тамале приезжает на собачью площадку, хозяйка открывает дверь автомобиля, а там уже ждет верный друг. Джимми просовывает нос в машину и касается им носа Тамале. После этого ритуала игры четырехлапых начинаются.

Смотрите видео дружбы Тамале и Джимми:

Читайте также Прислонился ко лбу и животу: видео трогательной реакции собаки на беременность хозяйки

Каждый раз, когда Джимми хочет напомнить другу, что он рядом, он снова касается его носа. Этот жест хорошо помогает слепому и глухому Тамале.