Трогательная верность: уже 15 лет белая лошадь ходит по пути, которым ее водил покойный владелец

В немецком Франкфурте каждый день выходит на прогулку великолепный белый арабский скакун. Ему не нужны надзиратели или жокеи – он прекрасно знает дорогу. Этой дорогой 25-летнюю кобылу Дженни водил ее хозяин, который умер более 15 лет назад.

Нежная лошадь каждый день выходит на утреннюю прогулку по городу. Раньше Дженни не ходила сама – она была частью конного "каравана", который водил владелец кобылы, Вернер Вайшедель.

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В возрасте 82 лет Вернер умер. Со временем от старости умерла и подруга Дженни, черная кобыла по имени Чарли. Поэтому супруга Вайшеделя решила выгуливать лошадь теми же способами, которыми ее водил владелец.

Дженни со своими хозяевами / Фото Getty Images

Сначала Дженни сопровождали во время утренних прогулок. Но впоследствии новая владелица поняла, что кобыла сама справится. С тех пор Дженни ежедневно выпускают из стойла и она спокойно шагает по улицам города, следуя заученному наизусть маршруту.

Животное ходит по заученному маршруту без сопровождения / Фото Getty Images

Безопасны ли прогулки кобылы

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Некоторым может показаться, что одинокая лошадь, гуляющая по городу – это немного странно и даже опасно. Однако независимая кобыла хорошо знакома со своим родным путем и передвигается почти как любой другой пешеход, который ходит в этом районе.

Жена Вайшеделя даже сотрудничает с правоохранителями Франкфурта, чтобы убедиться, что Дженни и горожане в безопасности. И, как результат, за 15 лет не возникло ни одного инцидента с участием белой лошади.

Дженни ежедневно ходит по городу / Фото Getty Images

Более того, Дженни стала знаменитостью среди местных жителей. Все они с нетерпением ждут встречи с кобылой: некоторые останавливаются, чтобы поприветствовать и погладить ее, угостить и даже убрать за ней. С годами Дженни стала известна даже за пределами своей маленькой общины во Франкфурте. А история странствующей арабской лошадь теперь вызывает улыбки у людей по всему миру.