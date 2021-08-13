Три совы и дверной звонок: как птицы попали на самое милое видео дня

Девушка по имени Линдси и ее семья недавно переехали в новый дом в Аризоне. В первую же ночь к ним прилетели 3 очаровательных совы.

Птицы заинтересовались дверным звонком. Они исследовали его, а в это время поведение птиц записывала камера наблюдения.

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На кадрах можно увидеть 3 птиц, которые смотрят прямо внутрь звонка, а также едят насекомых и ходят по террасе.

Видео стало вирусным, ведь совы ведут себя очень мило и смешно. Их синхронные движения завораживают зрителей.

К тому, Линдси обожает сов, так что эти мудрые птицы будто знали, в чей дом нужно прилететь.

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Совы попали на милое видео