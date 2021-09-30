Толстого и смешного вомбата заставили похудеть врачи: как это происходило

Животное вомбат располнело до рекордных 35 килограммов. Ветеринары забили тревогу и заставили полненького вомбата немедленно похудеть.

Обычно вес вомбатов не превышает 20 килограммов. То есть это животное было почти вдвое больше обычного представителя своего вида.

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Гуляет и делает упражнения

Вомбат по кличке Мисс Руби живет в австралийском заповеднике Safe Haven. В последнее время животное критически потолстело.



Мисс Руби пришлось худеть / Фото Safe Haven Aace

Работники заповедника начали спасать Мисс Руби. Они заставляли ее делать физические упражнения. Специальный надзиратель следил за выполнением упражнений.

Также Мисс Руби ходит на оздоровительные прогулки.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.



Волонтер уговаривает Мисс Руби погулять / Фото Safe Haven Aace

Вомбат гуляет, чтобы похудеть: видео

Вомбаты семейство сумчатых млекопитающих. Они питаются травой и живут в норах. Внешне вомбаты напоминают огромных хомяков или маленьких медведей. Живут вомбаты в Австралии.

Источник: семейство сумчатых млекопитающих. Они питаются травой и живут в норах. Внешне вомбаты напоминают огромных хомяков или маленьких медведей. Живут вомбаты в Австралии.Источник: Википедия

Кроме Мисс Руби, в заказнике обитает еще 20 редких южных шерстоносых вомбатов.



Вомбат на прогулке / Фото Safe Haven Aace

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Экскременты вомбатов – квадратные

Недавно ученые узнали, что вомбаты имеют уникальные квадратные экскременты.

Причиной этому является строение кишечника животных: там чередуются мягкие и жесткие участки.

Ни одно животное в мире не имеет подобного стула.



Национальный музей экскрементов в Британии опубликовал фото фекалий вомбата / Фото National Poo Museum