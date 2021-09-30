Толстого и смешного вомбата заставили похудеть врачи: как это происходило
Источник:Daily Mail
Животное вомбат располнело до рекордных 35 килограммов. Ветеринары забили тревогу и заставили полненького вомбата немедленно похудеть.
Обычно вес вомбатов не превышает 20 килограммов. То есть это животное было почти вдвое больше обычного представителя своего вида.
Узнайте Как можно весело и полезно развлечь любимого кота
Гуляет и делает упражнения
Вомбат по кличке Мисс Руби живет в австралийском заповеднике Safe Haven. В последнее время животное критически потолстело.
Мисс Руби пришлось худеть / Фото Safe Haven Aace
Работники заповедника начали спасать Мисс Руби. Они заставляли ее делать физические упражнения. Специальный надзиратель следил за выполнением упражнений.
Также Мисс Руби ходит на оздоровительные прогулки.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
Волонтер уговаривает Мисс Руби погулять / Фото Safe Haven Aace
Вомбат гуляет, чтобы похудеть: видео
Вомбатысемейство сумчатых млекопитающих. Они питаются травой и живут в норах. Внешне вомбаты напоминают огромных хомяков или маленьких медведей. Живут вомбаты в Австралии.
Источник: Википедия
Кроме Мисс Руби, в заказнике обитает еще 20 редких южных шерстоносых вомбатов.
Вомбат на прогулке / Фото Safe Haven Aace
Интересно Снимали удава с фонаря и 3 дня вытаскивали кота с вентиляции: 7 лет команде по спасению животных
Экскременты вомбатов – квадратные
- Недавно ученые узнали, что вомбаты имеют уникальные квадратные экскременты.
- Причиной этому является строение кишечника животных: там чередуются мягкие и жесткие участки.
- Ни одно животное в мире не имеет подобного стула.
Национальный музей экскрементов в Британии опубликовал фото фекалий вомбата / Фото National Poo Museum