500 лет жизни на Земле: самый долгоживущий позвоночный раскрыл свой секрет "вечной молодости"

Веками, а возможно, и тысячелетиями, человечество пыталось раскрыть секрет вечной жизни или по крайней мере найти способ продлить молодость. В погоне за этой призрачной целью исследователи часто изучают мир природы, пытаясь понять долголетие самых долговечных видов на Земле.

Исследователи считают, что смогли разгадать тайну долголетия гренландских акул. Их продолжительность жизни достигает нескольких сотен лет.

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Самый долгоживущий позвоночный раскрыл секрет "вечной молодости"

Метаболическая активность может стать ключом к разгадке невероятно долгой жизни гренландских акул – ученые считают, что некоторые из них способны дожить до 500 лет, а возможно и больше.

Эти исследования позволят защитить этот вид от вымирания на планете, что закипает, а также, возможно, послужат основой для принятия мер по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы человека,

– замечают ученые.

Как проходило исследование?

Исследователи из Университета Копенгагена провели ферментный анализ сохраненных образцов мышечной ткани в рамках проекта "Old And Cold". Эти образцы были использованы для углубления понимания предмета исследования.

Исследователи использовали законсервированные образцы красных мышц для оценки метаболической активности ферментов акул с помощью спектрофотометра. Этот метод позволил проанализировать различные возрастные группы акул и температуры окружающей среды, в которых они обитали.

Вопреки ожиданиям, исследование не выявило значительных различий в метаболической активности мышц акул, что свидетельствует о том, что их метаболизм не снижается с возрастом, как это часто случается у других животных. Команда предполагает, что этот вывод может быть решающим фактором, способствующим необычайной продолжительности жизни гренландских акул.

Ученые наблюдали за изменениями температуры окружающей среды и обнаружили, что метаболические ферменты были значительно активнее в более теплых условиях. Доктор Кэмплиссон отметил, что этот вывод свидетельствует о том, что метаболизм мышц не приспособлен к полярным условиям, поскольку в случае адаптации можно было бы ожидать меньшей разницы в активности ферментов, связанной с температурой, если бы она произошла.