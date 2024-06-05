Весит 1100 килограммов и стоит 4 миллиона долларов: чем так особенна суперкорова Viatina-19

Суперкорова Viatina-19 FIV Mara Imóveis привлекла к себе широкое внимание в Бразилии. Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что это необычайное животное, проданное на аукционе за 4 миллиона долларов, является самым дорогим представителем своего вида.

Ее цена втрое выше предыдущего рекордсмена. Такой рост стоимости объясняется значительными преимуществами Viatina-19, которые включают быстрый рост мышечной массы, повышенную фертильность и способность передавать эти черты потомкам.

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Чем особенна суперкорова Viatina-19?

Местные селекционеры успешно вырастили крупный рогатый скот весом до 1100 килограммов, что вдвое превышает нормальный вес для их вида. Этот подвиг является кульминацией многолетних целенаправленных усилий селекционеров, специализирующихся на выведении более мясных пород.

Мы не забиваем элитный скот, а разводим его. В конце концов, собираемся накормить весь мир,

– заявил Ней Перейра, один из владельцев Viatina-19.

Его дочь и по совместительству правая рука Лоррани Мартинс утверждает, что их корова почти совершенна и имеет все характеристики, которые ищут фермеры по всему миру.



Уникальный скот весит аж 1100 килограммов, что вдвое превышает норму / Фото YouTube

Высокую стоимость коровы можно объяснить их быстрым наращиванием мышечной массы, плодовитостью и способностью передавать эти желаемые черты потомству. Как сообщается, селекционеры платят примерно 250 000 долларов за яйцеклетку одной коровы, что подчеркивает ценные характеристики, которыми обладают эти животные.

Владелец Viatina-19 также признался, что корова беременна, и рассказал о планах расширения фермы в ближайшем будущем.

Суперкорова Viatina-19 FIV Mara Imóveis: смотрите видео

Тем временем лаборатория Geneal Animal Genetics and Biotechnology готовится клонировать нынешнюю корову-рекордсменку. Несмотря на этот прорыв, эксперты предостерегают, что эти высокопроизводительные коровы могут не иметь значительного влияния на животноводческую отрасль из-за дороговизны их содержания.