Эпический кадр дня: стадо буйволов загнало льва на дерево

11 июня 2021 , 22:02
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Источник:

The Sun

Фотограф из Норвегии зафиксировал курьезный момент на фото. В Кении он стал свидетелем того, как стадо черных буйволов загнало льва на дерево.

Хищник, который собирался съесть кого-то из стада, попал впросак. Льву пришлось в течение нескольких часов беспомощно сидеть на дереве. 

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Лев попал в курьез

Произошел курьез в национальном заповеднике Масаи-Мара, в Кении. Фотограф Олав Токле из Норвегии увидел все собственными глазами. Стая львов охотилась на буйволов и хотела выхватить кого-то одного из стада. 


Львы совместно охотились на стаю буйволов / Фото Caters

Они тихо подбежали к буйволам и глазели слабых из стаи, чтобы схватить. Однако все пошло не по их плану: буйволы почувствовали присутствие больших кошек. Тогда один из них яростно бросился на львов и погнался за ними. Ошарашенные хищники разбежались в разные стороны. 


Стадо буйволов решило атаковать львов / Фото Caters

Один из львов оказался в ловушке между буйволов. Единственный выход, который ему оставался  – залезть на одинокое дерево, стоявшее посреди саванны. Лев быстро на него выкарабкался, оставив буйволов внизу. 


Буйволы не оставили льва одного / Фото Caters

Так льву пришлось висеть в течение нескольких часов. В конце концов, когда буйволы покинули территорию, он смог спокойно слезть.

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Лев в итоге самостоятельно слез с дерева / Фото Caters

Все это время фотограф Олав Токле невозмутимо и терпеливо сидел рядом и снимал. Он говорит: фотографировал на всех континентах. Заповедник Масаи-Мара – один из его самых любимых мест съемки диких больших кошек.

Что известно об этом заповеднике?

Национальный парк Масаи-Мара основан в 1974 году и расположен на юго-западе Кении в Великой рифтовой долине в 275 километрах от Найроби. Заповедник известен своими большими кошками: львами, леопардами и гепардами. Львы  –  самые многочисленные: здесь проживает более 900 особей.

Данные по Википедии 
Автор: Вероніка Климська