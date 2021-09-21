В США школьница стала мамой троих осиротевших из-за урагана бельчат

Американская школьница спасла трех бельчат, которые остались без опеки матери. Теперь оживленные животные живут в доме вместе с девочкой.

Такая невероятная история произошла в штате Луизиана, на который в прошлом месяце обрушился ураган Ида. Из-за сильного урагана пострадали как люди, так и животные.

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Спасение бельчат

15-летняя Бейли Виллавазо и ее семья родом из города Новый Орлеан. Когда начался шторм, они вынуждены были эвакуироваться. Но прежде чем это сделать, Бейли нашла время, чтобы протянуть руку помощи нескольким крошечным созданиям, чью жизнь перевернула сильная буря.

Девочка заметила на земле гнездо, которое ветер сорвал с дерева.



Ветер сорвал с дерева гнездо с бельчатами / Фото Бейли Виллавазо

Она заглянула внутрь и увидела там трех маленьких белочек, зато их мамы нигде не было. Школьница не хотела оставлять их на произвол судьбы, потому поспешила домой, чтобы взять коробку и полотенце.

Я подсушила белок полотенцем и положила их в коробку с постельным бельем. Они были чрезвычайно вялыми и ютились вместе, чтобы согреться,

– рассказывает школьница.



Школьница унесла бельчат домой / Фото Бейли Виллавазо

Волнуясь об их здоровье, Бейли обратилась за советом к своему родственнику ветеринару. Он предложил ей купить сухое молоко для щенков и маленькую бутылочку для кормления. Девочка начала кормить белок дважды в день. Они сразу стали несколько более энергичными, а примерно за сутки уже начали бегать и лазить по своей спасительнице.



Спасенные животные ползают по своей новой маме / Фото Бейли Виллавазо

Так школьница стала приемной мамой трех белочек. Она назвала их Элвин, Саймон и Теодор в честь известных мультяшных бурундуков. Когда семья вынуждена была эвакуироваться, то спасенные животные поехали вместе со всеми.



Бельчат забрали с собой, когда пришлось эвакуироваться из-за урагана / Фото Бейли Виллавазо

Собирается передать белок в центр реабилитации животных

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Элвин, Саймон и Теодор до сих пор живут вместе с Бейли в доме, куда переехала семья. И хотя девочке нравится заботиться о них, она понимает, что этим должны заниматься соответственно подготовленные люди. Как-то она уже пыталась пристроить их в центр реабилитации, но не смогла этого сделать, так как после урагана он был переполнен другими животными.



Бейли занимается белочками / Фото Бейли Виллавазо

Однако, говорит Бейли, она и в дальнейшем будет искать других реабилитологов, которые бы смогли взять на поруки осиротевших животных. А пока они наслаждаются совместным пребыванием в своем временном доме. И белочки выглядят довольно счастливыми со своей новой мамой.



Девочка планирует пристроить белок в центр реабилитации животных / Фото Бейли Виллавазо

Смотрите видео, как школьница заботится о трех спасенных бельчатах



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