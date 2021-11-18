В США пушистый песик помогает детям преодолеть страх уколов: милое видео

Собака по имени Олли работает с детьми, которые столкнулись с распространенной фобией – страхом уколов. Малышей, которые чувствуют себя неуверенно и плохо от вида иглы, Олли успокаивает и поддерживает.

Собака работает в детской больнице Сан-Диего в рамках кинологической программы.

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Из-за ограничений во время пандемии COVID-19 Олли некоторое время не могла помогать детям. И благодаря ослаблению этих ограничений животное снова может поддерживать маленьких пациентов.

Что известно о кинологической программе

В рамках мероприятия PetSmart Paws for Hope Canine Therapy Program Олли и 14 других собак помогают детям 5 – 11 лет преодолеть страх вакцинации. Дети, которые боятся уколов, получают моральную поддержку от животных.



Собаки работают с детьми, которые ожидают операции, а также с пациентами с раковыми заболеваниями.

Собачки помогают детям не бояться уколов / Фото Getty Images

Олли помогает маленьким пациентам справиться со своими эмоциями, когда им страшно.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Например, 9-летняя Эйвори Смит, которая боялась получать вакцину, смогла успокоиться, когда к ней пришла собака.

Мне было плохо, потому что я никогда раньше не имела вакцины от COVID, и я не знала, что это такое. Но когда я увидела собаку, это помогло мне успокоиться,

– рассказала девочка.

Как Олли помогает справиться со страхом уколов : смотрите видео

В прошлом году в Сан-Диего ввели карантинные ограничения из-за COVID-19, и примерно 20 тысяч ежегодных посещений собак прекратились. Возобновление работы песиков-благотворителей произошло примерно 3 месяца назад.

Мы радуемся, что можем восстанавливать программу. Даже трехминутный визит с собакой имеет значение для ребенка,

– отметил представитель детской больницы Карлос Дельгадо.