Сразу 5 гепардов родились в заповеднике: за ними можно наблюдать онлайн

В Национальном Смитсонсовском зоопарке родились 5 гепардов. В природе, к сожалению, этих животных осталось не более 8 тысяч особей.

Следовательно, работники заповедника очень радуются, что малыши появились на свет здоровыми. Это заведение входит в Центр разведения гепардов с целью создания устойчивой популяции гепардов.

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5 гепардиков в нацзаповеднике

Матерью гепардиков стала самка Розали: для нее это ее первые роды. В июле ее спарили с 10-летним гепардом Ником. Он – первый гепард, который родился в этом заповеднике.

К счастью, роды прошли успешно и все малыши родились здоровыми. Гепардики сильные, активные, громкие и хорошо питаются.

Одна самка гепарда рождает за раз от 3 до 5 детенышей. Работники заповедника в Вирджинии изрядно радуются тому, что Розали принесла такое большое количество потомства.

Наблюдать за роженицей и ее пятью очаровательными малышами можно онлайн. В ее вольере установлены специальные камеры наблюдения. Персонал с их помощью следит за поведением кошек.



Розали и ее малыши / Скриншот с видео

Смитсонсовский зоопарк является одним из 10 центров разведения гепардов в США, которые участвуют в коалиции Центра разведения гепардов. Это нужно, чтобы создать и поддержать устойчивую популяцию гепардов Северной Америки.

С 2007 года в центре родилось 16 выводков детенышей гепардов. По оценкам, в природе осталось от 7000 до 7500 гепардов. На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным. На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

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Источник: Listverse