Відтак, працівники заповідника дуже тішаться, що малята з'явилися на світ здоровими. Цей заклад входить до Центру розведення гепардів з метою створення стійкої популяції гепардів.

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5 гепарденят у Нацзаповіднику

Матір'ю гепардиків стала самиця Розалі: для неї це її перші роди. У липні її спарували із 10-річним гепардом Ніком. Він – перший гепард, який народився у цьому заповіднику.

На щастя, пологи пройшли успішно і всі малята народилися здоровими. Гепарденята сильні, активні, голосні і добре харчуються.

Одна самка гепарда народжує за раз від 3 до 5 дитинчат. Працівники заповідника у Вірджинії неабияк тішаться тому, що Розалі принесла таку велику кількість потомства.

Спостерігати за породіллю і її п'ятьма чарівними малюками можна онлайн. У її вольєрі встановлені спеціальні камери спостереження. Персонал за їх допомогою стежить за поведінкою кішок.



Розалі і її малята / Скриншот з відео

Смітсонсівський зоопарк є одним з 10 центрів розведення гепардів у США, які беруть участь у коаліції Центру розведення гепардів. Це потрібно, аби створити та підтримати стійку популяцію гепардів Північної Америки.

З 2007 року у центрі народилося 16 виводків дитинчат гепардів. За оцінками, у природі залишилося від 7000 до 7500 гепардів. На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

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Джерело: Listverse