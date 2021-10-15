Відтак, працівники заповідника дуже тішаться, що малята з'явилися на світ здоровими. Цей заклад входить до Центру розведення гепардів з метою створення стійкої популяції гепардів.
Цікаво Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота
5 гепарденят у Нацзаповіднику
Матір'ю гепардиків стала самиця Розалі: для неї це її перші роди. У липні її спарували із 10-річним гепардом Ніком. Він – перший гепард, який народився у цьому заповіднику.
На щастя, пологи пройшли успішно і всі малята народилися здоровими. Гепарденята сильні, активні, голосні і добре харчуються.
Одна самка гепарда народжує за раз від 3 до 5 дитинчат. Працівники заповідника у Вірджинії неабияк тішаться тому, що Розалі принесла таку велику кількість потомства.
Спостерігати за породіллю і її п'ятьма чарівними малюками можна онлайн. У її вольєрі встановлені спеціальні камери спостереження. Персонал за їх допомогою стежить за поведінкою кішок.
Розалі і її малята / Скриншот з відео
Смітсонсівський зоопарк є одним з 10 центрів розведення гепардів у США, які беруть участь у коаліції Центру розведення гепардів. Це потрібно, аби створити та підтримати стійку популяцію гепардів Північної Америки.
З 2007 року у центрі народилося 16 виводків дитинчат гепардів. За оцінками, у природі залишилося від 7000 до 7500 гепардів.
Цікаві факти про гепардів
Джерело: Listverse
- Гепарди є найшвидшими ссавцями на планеті. До 100 кілометрів на годину вона розганяється за 3 секунди. За такий же час першу сотню набирає і електричний болід "Формули-Е".
- Втім, за свою швидкість вони платяться певними розладами. Ці великі та сильні хижаки страждають від надмірної тривожності.
- Стрес у гепардів буває таким сильним, що в неволі в них виникають проблеми з соціалізацією та розмноженням.
- Щоб заспокоїти гепардів, до них у клітку саджають ласкавих собак. Добрі песики заспокоюють гепардів та чудово вживаються із хижаками.
- Гепарди не сприймають собак як загрозу та не нападають на них.