Одно из самого интересного в их поведении: полярники показали, как горбатые киты "шпионят" в Антарктике

Украинские полярники из Национального антарктического научного центра показали один из интересных типов поведения горбатого кита. Речь идет о spyhopping, то есть "шпионаже".

Так называют поведение этих морских млекопитающих, когда они поднимают над поверхностью воды голову и глаза, чтобы оценить обстановку. НАНЦ опубликовал соответствующее видео с таким поведением горбатых.

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Spyhopping горбатых китов в Антарктике

Киты достаточно хорошо видят над поверхностью, так что "шпионаж" дает им возможность получать дополнительную информацию о том, что происходит вокруг.

В частности, они могут поинтересоваться исследователями в лодке и их работой – именно в такой момент было снято видео,

– говорится в сообщении.

Как это происходит: смотрите видео

Во время поведения, известной как "шпионаж", киты располагаются в воде вертикально или под небольшим углом. Перед тем, как снова погрузиться, эти морские млекопитающие могут вращаться на 90 – 180 градусов.

В Антарктике косатки демонстрируют похожее поведение, часто совершая "шпионские прыжки", чтобы найти тюленей и пингвинов на льдинах. Известно, что эти морские хищники создают волны, чтобы смыть свою добычу в воду.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, горбатые киты демонстрируют почти два десятка различных способов поведения на поверхности воды.