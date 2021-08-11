Спасенная обезьянка: как маленькая зверушка встретила свою новую семью

Маленькую обезьянку в очень раннем возрасте забрали от семьи и посадили в клетку. Крохе было всего 5 или 6 месяцев.

Хозяева назвали обезьянку Тикток и поместили в клетку для птиц. К счастью малыша забрали от жестоких владельцев и нашли новую семью.

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Новая семья для маленькой обезьянки

Активисты благотворительной организации RSPCA приехали проверить информацию, относительно содержания животных в ненадлежащих условиях. Они были шокированы, увидев крохотного ребенка Тикток, который еще слишком маленький, чтобы быть отдельно от родителей. К тому же зверек не получал должного ухода.



Обезьяну закрыли в клетке и не ухаживали / Фото The dodo

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Тогда активисты изъяли обезьянку у хозяев и занялись поиском настоящей семьи для ребенка. Совсем скоро новый дом был найден и Тикток перевезли в Monkey World, спасательный центр, где он получает все необходимое.

Новая семья радостно приняла малыша. Родителями стали Клайди и Ронни, которые тоже побывали в плохих хозяев, поэтому они сразу приняли Тикток. Малыш, когда увидел свою новую маму, радостно запрыгнул ей на спину и начал играться. Они с первых минут полюбили друг друга.



Малыш Тикток с новыми родителями / Фото The dodo

Клайде и Ронни очень счастливы, что могут заботиться о Тикток, а их милая семья вызывает большое восхищение. Теперь малыш привыкает к новой жизни, где он будет в безопасности и рядом с любящими родителями.



Новоиспеченная счастливая семья / Фото The dodo

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История малыша Тикток – это пример того, что нельзя удерживать обезьянок, как домашних животных, в клетках. Благотворительная организация RSPCA и центр Monkey World упорно работают над тем, чтобы искоренить и остановить эту практику.