700 детенышей пингвинов сбросились с глыбы льда высотой 15 метров: кадры, которые перехватывают дыхание

Антарктида является домом для 66 известных колоний императорских пингвинов, которые обычно размножаются и выращивают детенышей зимой. Наблюдать за их ростом и началом взрослой жизни особенно интересно.

Так, исследователи показали первое в своем роде невероятно трогательное видео, как птенцы пингвинов впервые входят в океан, прыгая со скалы высотой в 15 метров. Как им удалось выжить – далее в материале!

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Сотни пингвинят сбросились с глыбы льда высотой 15 метров

Ежегодно в январе, когда птенцам исполняется примерно 5 месяцев, они проходят естественный процесс, который называется оперением. Это означает, что они теряют перья и впервые выходят за пределы колонии, чтобы начать свое путешествие к морю.

Во время этого первого знакомства с океаном молодые птицы остаются самостоятельно ориентироваться без присмотра взрослых, где они учатся плавать. Удивительно, но родители не играют никакой роли на этом важном этапе развития птенцов.

Как правило, первое погружение в океан происходит с достаточно безопасной высоты – от 30 до 60 сантиметров,

– говорит Вудс-Хоул Сара Лабрусс из Океанографического института.

Впрочем, недавно спутниковые снимки подтвердили, что некоторые колонии размножаются и выращивают птенцов на просторных шельфовых ледниках. Такая ситуация привела к тому, что птенцы были вынуждены совершить смелый прыжок в океан с потрясающей 15-метровой высоты.

Детеныши пингвинов прыгают в океан с высоты 15 метров / Фото NatGeo

Во время недавней экспедиции для съемок новой программы для National Geographic съемочная группа стала свидетелем удивительного и трогательного момента, когда около 700 пингвинят собрались на краю массивной ледяной глыбы высотой около 15 метров, чтобы сделать свое первое погружение в океан.

Съемочная группа была шокирована неожиданным поворотом событий, когда увидела, как пингвинята один за другим прыгают с вершины. На удивление, трюк оказался безопасным для пингвинят, и все они выжили.

Команда описала этот момент как удивительный и такой, разрывающий сердце. Этот исторический момент был снят на видео, что стало первым случаем, когда ученые смогли заснять такое поведение, которое наблюдали ранее.

Как это было: смотрите видео

Отметим, что в целом экспедиция команды длилась два месяца при температуре -5 градусов по Цельсию. Ученым удалось снять удивительные кадры с помощью дронов, оснащенных камерами с телеобъективом.

В исследовании команда осветила уникальные вызовы, с которыми столкнулась во время съемки оперения императорских пингвинов. Эта задача была особенно сложной, поскольку смена оперения происходит только в наиболее нестабильный для морского льда период года.