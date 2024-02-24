Впервые за 90 лет: заметили самую "застенчивую" ящерицу-червяка в мире - как выглядит существо

Редкий вид Ancylocranium somalicum parkeri, известный как сомалийская остроносая амфисбена, был замечен в Сомали после 90-летнего отсутствия. Неуловимую "ящерицу-червяка" не видели с начала 1930-х годов.

Эту необычную рептилию сфотографировал сотрудник некоммерческой организации HALO Trust Марк Спайсер. "Застенчивую" амфисбену обнаружили во время разминирования на территории самопровозглашенной республики Сомалиленд на границе с Эфиопией.

Читайте также Животные тоже любят деньги: из желудка аллигатора извлекли 70 монет – потрясающее фото

самую "застенчивую" ящерицу-червяка в мире заметили впервые за 90 лет

О сомалийской амфисбене впервые сообщили в 1931 году. Ее подвид обитает на непризнанной территории Сомалиленда. Недавнее наблюдение за представителем Ancylocranium somalicum parkeri произошло в январе этого года.

Спайсер рассказал, что его коллега Хасан Дуали позвал его к себе, "чтобы показать что-то интересное".

Я пошел за ним, мы оба были одеты в СИЗ (средства индивидуальной защиты). Он немного покопался в земле и продемонстрировал ящерицу-червяка,

– вспомнил он.

Герпетолог Томаш Мазух из Университета Менделя в Чехии официально идентифицировал редкое длинное розовое существо с двумя лицами как сомалийскую остроносую амфибию.

Сомалийская остроносая амфисбена / Фото Mark Spicer

Ancylocranium somalicum parkeri, длиной около 20 сантиметров, имеет сходство с червями в своей адаптации к жизни под землей. Характеризуясь заостренной мордой, меньшими глазами и усиленным слухом, эта амфибия является интересным дополнением к животному миру.

Изображения дают представление о том, насколько причудливо выглядят эти телесно-розовые существа – хотя мы воздержимся от слишком резких высказываний об их внешности, чтобы они снова не сбежали,

– пошутило издание.

Исследователи обнаружили амфибий, обитающих в различных тропических и субтропических регионах Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки. Однако, было отмечено, что этот конкретный вид был задокументирован только в Сомали и Эфиопии.

Этот вид был зарегистрирован в Сомали и Эфиопии / Фото Mark Spicer

Амфисбены ведут скрытный образ жизни, поэтому многие их виды и подвиды остаются плохо изученными.

Заметим, ранее в Бразилии была обнаружена самая большая в мире змея – зеленая анаконда или гигантская анаконда. Она длиной 8 метров, весит почти 200 килограммов и имеет голову величиной с человеческую.