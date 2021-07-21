Пожалуйста, погладь меня: собаки помогали людям пережить горе из-за обвала дома во Флориде

Обвал многоэтажки вблизи Майами во Флориде унес жизни почти сотни человек. Одной из последних команд, прибывшей на место трагедии, стала группа золотистых ретриверов.

В течение недели 9 собак-волонтеров оказывали необходимую психологическую поддержку спасателям, а также всем тем, кто потерял близких.

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Пожалуйста, погладь меня

Команду так называемых комфортных собак собрали из разных штатов, в частности, Флориды, Джорджии, Иллинойса, Южной Каролины и Теннесси. Все они являются воспитанниками Лютеранской церковной благотворительной организации и обучены взаимодействовать с людьми всех возрастов.



Команда золотистых ретриверов, прибывшая на место трагедии / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации

Ретриверы носили голубые жилеты с надписью "Пожалуйста, погладь меня" и ежедневно находились у импровизированного мемориала неподалеку от рухнувшего дома. Каждый мог подойти к ним, чтобы провести сеанс психотерапии.



Собаки-волонтеры утешали людей / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации



Каждый мог побыть с собакой / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации



Собаки обучены контактировать с людьми всех возрастов / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации

Одним объятия с животными приносили желанные улыбки, другие же плакали, переживая горе за погибшими родственниками и друзьями.



Одним собаки приносили улыбки / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации



Некоторые люди плакали, когда контактировали с собаками / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации



Ежедневно они находились возле импровизированного мемориала на месте трагедии / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации

Обвал дома во Флориде: коротко

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Место обвала дома вблизи Майами / Коллаж 24 канала