Пожалуйста, погладь меня: собаки помогали людям пережить горе из-за обвала дома во Флориде

21 июля 2021 , 06:20
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Источник:

ncpr

Обвал многоэтажки вблизи Майами во Флориде унес жизни почти сотни человек. Одной из последних команд, прибывшей на место трагедии, стала группа золотистых ретриверов.

В течение недели 9 собак-волонтеров оказывали необходимую психологическую поддержку спасателям, а также всем тем, кто потерял близких.

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Пожалуйста, погладь меня

Команду так называемых комфортных собак собрали из разных штатов, в частности, Флориды, Джорджии, Иллинойса, Южной Каролины и Теннесси. Все они являются воспитанниками Лютеранской церковной благотворительной организации и обучены взаимодействовать с людьми всех возрастов.


Команда золотистых ретриверов, прибывшая на место трагедии / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации

Ретриверы носили голубые жилеты с надписью "Пожалуйста, погладь меня" и ежедневно находились у импровизированного мемориала неподалеку от рухнувшего дома. Каждый мог подойти к ним, чтобы провести сеанс психотерапии.


Собаки-волонтеры утешали людей / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации


Каждый мог побыть с собакой / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации


Собаки обучены контактировать с людьми всех возрастов / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации

Одним объятия с животными приносили желанные улыбки, другие же плакали, переживая горе за погибшими родственниками и друзьями.


Одним собаки приносили улыбки / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации


Некоторые люди плакали, когда контактировали с собаками / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации


Ежедневно они находились возле импровизированного мемориала на месте трагедии / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации

Наша задача – помочь домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь.

Обвал дома во Флориде: коротко


Место обвала дома вблизи Майами / Коллаж 24 канала

Автор: Іванна Кутнів