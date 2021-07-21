В течение недели 9 собак-волонтеров оказывали необходимую психологическую поддержку спасателям, а также всем тем, кто потерял близких.
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Пожалуйста, погладь меня
Команду так называемых комфортных собак собрали из разных штатов, в частности, Флориды, Джорджии, Иллинойса, Южной Каролины и Теннесси. Все они являются воспитанниками Лютеранской церковной благотворительной организации и обучены взаимодействовать с людьми всех возрастов.
Команда золотистых ретриверов, прибывшая на место трагедии / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации
Ретриверы носили голубые жилеты с надписью "Пожалуйста, погладь меня" и ежедневно находились у импровизированного мемориала неподалеку от рухнувшего дома. Каждый мог подойти к ним, чтобы провести сеанс психотерапии.
Собаки-волонтеры утешали людей / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации
Каждый мог побыть с собакой / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации
Собаки обучены контактировать с людьми всех возрастов / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации
Одним объятия с животными приносили желанные улыбки, другие же плакали, переживая горе за погибшими родственниками и друзьями.
Одним собаки приносили улыбки / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации
Некоторые люди плакали, когда контактировали с собаками / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации
Ежедневно они находились возле импровизированного мемориала на месте трагедии / Фото Лютеранской церковной благотворительной организации
Обвал дома во Флориде: коротко
- Обвал 12-этажного дома в Сарфсайде произошел в ночь на 24 июня.
- На место происшествия сразу направили 80 бригад спасателей, которые немедленно начали поиски пропавших под завалами людей.
- Из-за трагедии президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации, а для ликвидации трагедии и поиска пострадавших он выделил дополнительные ресурсы.
- Впоследствии под завалами вспыхнул пожар, что помешало спасателям искать людей.
- Поскольку во Флориду двигался ураган Эльза, спасатели приняли решение снести уцелевшую часть здания с помощью взрывчатки.
- По данным АР, в результате обрушения многоэтажки погибли по меньшей мере 97 человек.
- Известно, что обрушенное здание возвели в 1981 году. Там было ориентировочно 130 квартир.