Собаки, чайки и осел: мужчина превратил ферму в приют для животных

В Турции мужчина, которого зовут Мерт Аккок, сделал из собственной фермы приют для животных. В нем уже живет 23 собаки, 3 кошки, слепой конек, 46 раненых чаек, гуси, ишак и 3 овечки.

Мерт Аккок решил переехать из города в село, чтобы иметь возможность открыть приют для животных. По словам мужчины, это его призвание.

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Известно, что собак ищет на свалках, в лесах и сельской местности. Кроме того, ему помогают волонтеры. Для животных он пытается найти новые семьи, однако большинство из них так и остаются с ним в приюте.

"Это не моя работа и не главное в жизни. Я владелец малого бизнеса. Я владею и управляю своей компанией, которая оказывает медицинские услуги. Я человек занятой. Но свободное время я посвящаю животным", – объяснил Мерт Аккок.

Смотрите фото из приюта, который сделал Мерт Аккок:

"У меня на ферме работают люди. Они являются штатными работниками, которые заботятся о моих друзьях-животных и домашнем хозяйстве. Но я не получаю ни от кого добровольной помощи или пожертвований. Я также их об этом не прошу. Я экономически хорошо обеспечен и могу справиться с собой и расходами", – добавил Аккок.

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