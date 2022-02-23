Собака увидела белку по телевизору: почему ее реакция рассмешила хозяев
Источник:The Dodo
Хозяева показали собаке по телевизору белочек. Ее забавная реакция рассмешила не только их, но и пользователей социальных сетей.
Собака, которую назвали Стелла, живет с хозяевами в США. Четырехлапая очень любит обниматься и гулять, а также наблюдать за белочками.
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Домашняя любимица может выйти, лечь на крыльцо и часами ждать, когда во двор придут белки. Тогда она не трогает их, а только смотрит.
Однако в зимнее время года Стелла большинство своего времени сидит дома. Кроме того, и самих белок не слишком много. Поэтому хозяева решили удивить собаку и показали ей видео с любимыми грызунами.
Пока на экране мигали другие животные или птицы, четырехлапая оставалась спокойной. Однако, когда Стелла увидела белок, она была поражена. Ее реакция рассмешила хозяев и пользователей социальных сетей, где опубликовано видео.
Смотрите видео реакции собаки на белочек:
"Мы не могли сдержать эмоций, когда увидели ее реакцию. Стелла еще никогда так восторженно не смотрела телевизор. Она смотрела это видео около часа и интерес не пропадал", — вспомнила хозяйка.
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Тогда она стала чаще делать свою собаку счастливой, включая ей видео с белочками. А также купили Стелле маленьких игрушечных грызунов.