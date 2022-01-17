Собака утешала старшего брата, когда ему приснился страшный сон: что сделал

В социальных сетях людей растрогал ролик с собаками. На нем четвероногий беспокоился о своем брате, когда тому приснился страшный сон.

Известно, что ролик снял владелец приюта для животных в Канаде. Собака, которую назвали Али, увидела плохой сон, поэтому начала лаять и тревожно двигаться.

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Его младший брат Сен подошел к четырехлапому и стал утешать, пока старший еще спал. Для этого он заботливо положил голову на шею брата.

Люди были поражены поведением собак и оставили под видео множество хороших и трогательных комментариев.

Смотрите видео: как собака заботилась о брате

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Какие сны видят собаки

Ученым удалось узнать, что у собак есть стадии сна, похожие на наши. Во время фазы быстрого сна большинство мышц четырехлапых неподвижны, за исключением некоторых мышц морды, гортани, лап, хвоста, диафрагмы и мышц ребер.

Если во сне собака видит добычу или машину, она может шевелить лапами. Также может скулить – это можно объяснить движением мышц диафрагмы.

Ветеринары советуют не трогать любимцев, пока они спят, даже если очень активно начинают двигать лапами.