Собака учила щенка командам: как смешно четырехлапые выпрашивали вкусности
13 января 2022 , 12:07Читати новину українською
Источник:Hindustan Times News
В социальных сетях пользователей развеселил ролик с собачьим семейством. На нем взрослая овчарка учила сына командам.
Согласно ролику, четырехлапая мама решила продемонстрировать сыну, как выпрашивать вкусности.
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Собака сидела перед хозяйкой и терпеливо ждала лакомства, когда щенок активно прыгал и требовал вкусненького.
Тогда четырехлапая мама непослушной собачки начала придерживать ее и сажать лапой на пол. Она сделала это несколько раз, пока сообразительный щенок наконец-то не понял, чего от него хотят.
Смотрите видео: как собака учила щенка
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