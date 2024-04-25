Не пушистый, а толстый: от какой еды толстеют собаки – назван перечень

Ожирение среди собак становится все более распространенным явлением – более 50% пушистых страдают от лишнего веса. Однако, важно отметить, что это не всегда является следствием болезни или гормональных сбоев, а часто связано с привычками владельцев.

В частности, говорится о ситуации, когда хозяева перекармливают собак, или вообще не следят за их рационом, и делятся своим. Так, исследователи подсчитали калории в самых популярных угощениях для собак с хозяйского стола.

Читайте также Сколько зубов у собак и нужно ли их чистить: ветеринарка дала исчерпывающий ответ

Какая "человеческая" еда способствует ожирению собаки?

Исследование компании Pet Range показало, что остатки еды со стола, которыми любят лакомиться собаки, могут вызвать сильное ожирение у питомцев.

Большинство из нас не до конца осознают, насколько калорийной может быть наша еда для питомцев. Этот вопрос особенно актуален для небольших собак, а также пород, которые склонны к ожирению, например, мопсы и лабрадоры,

– говорит представитель Pet Range Лиза Мелвин.

В рамках исследования было определена рекомендуемая норма калорий для собак разных размеров:

очень маленьким породам собак , таким как чихуахуа, нужно всего 247 калорий в день,

, таким как чихуахуа, нужно всего 247 калорий в день, маленьким породам , таким как мопсы – 440 калорий,

, таким как мопсы – 440 калорий, средним собакам , например бигль, нужно 739 калорий,

, например бигль, нужно 739 калорий, крупным , например, далматинцам – 1 092 калории,

, например, далматинцам – 1 092 калории, очень большим собакам , таким как лабрадоры-ретриверы, необходимо ежедневно 1 408 калорий,

, таким как лабрадоры-ретриверы, необходимо ежедневно 1 408 калорий, крупным собакам, таким как ротвейлеры - 1 701 калория.

После этого исследователи изучили процент калорий в объедках со стола, которыми чаще всего угощают питомцев.

Какая "человеческая" пища способствует ожирению вашего питомца / Фото Pet Range

Для примера, два кусочка бекона могут показаться не слишком большой порцией, но анализ показал, что это будет соответствовать 58,5% ежедневной нормы собак размера XS. Даже для собак размера XXL такое угощение эквивалентно 8,5% рекомендуемой дневной нормы калорий.

Другие популярные угощения, такие как сосиски и жареная курица, также могут сказаться на весе питомца. Остатки яичницы, если речь идет об одном яйце, составляют 31% калорий для очень маленьких пород. Одна столовая ложка сыра чеддер составляет 10% дневной нормы калорий для маленьких пород.

Как бороться с лишним весом собаки?

Избыточный вес может привести к множеству проблем со здоровьем домашних любимцев. Эти проблемы варьируются от заболеваний костей до сердечных осложнений, что в конечном итоге представляет значительную угрозу для общего благополучия животного.

Как помочь собаке похудеть / Фото Unsplash

Если вы заметили, что ваша собака набирает лишние килограммы, существуют советы, которые помогут ей похудеть. Обеспечение любимца питательным, сбалансированным рационом и контроль за размером порций может помочь ему похудеть здоровым способом.

К слову, есть ситуации, когда после того, как собака только поела, она продолжает выпрашивать еще еды, виляя хвостом и следуя за хозяином. Такое поведение можно объяснить несколькими ключевыми причинами.