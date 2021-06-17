Собака спасла крошечного олененка из воды и стала героем сети: как это было

Эта история случилась в штате Вирджиния, США. Собака породы голдендудл спасла из воды олененка. На следующий день малыш с мамой пришли, чтобы поблагодарить пса.

Харли – пес популярной породы голдендудл – смесь голден-ретривера и пуделя. Обычно такие собаки любят воду и обожают купаться.

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Однажды владелец собаки, Ральф Дорн, никак не мог найти своего любимца. Он решил проверить, не плавает ли пес в озере за домом. Вдруг мужчина увидел невероятною картину.



Пес помог олененку добраться до берега / Фото Ralph Dorn

Пес плавал примерно в 60 метрах от берега. А вместе с ним было еще какое-то животное. Выяснилось, что это – маленький олененок.

Не знаю, как олень попал туда, но Харли, очевидно, не разбирался, а просто бросился в бой, – делится впечатлениями владелец.

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Как только олененка достали из воды, как на поляну вышла его мама. Владелец увидел ее и забрал свою собаку, чтобы не пугать диких животных. Самка подождала, пока мужчина и Харли уйдут и тогда повела своего детеныша в лес.

Видео, на котором Харли спасает олененка, стало вирусным в фейсбуке. Оно насобирало 1,8 миллиона просмотров и почти 2000 репостов.

Но на этом история не закончилась. На следующее утро Дорн и его жена пили кофе и услышали странный звук. Харли начал бегать от окна к окну.

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Мужчина открыл дверь и услышал, как блеет олененок. Маленькое животное и его мама подошли к собаке. Малыш прикоснулся носиком к носу пса и они спокойно ушли в лес.



На следующий день дикие животные пришли снова / Фото Ralph Dorn

Как Харли спасал олененка