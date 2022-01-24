Собака сидела на крыше и никого не подпускала: парню вернули украденное авто с новым другом

У парня украли автомобиль, пока он был у друзей на вечеринке. Однако такая неприятная ситуация подарила ему верного четырехлапого друга.

В Бразилии парень, которого зовут Витор Манжин, приехал на вечеринку к друзьям, во время которой у него украли авто. "Когда я пришел на место, где припарковался, моей машины там уже не было", – вспомнил Манжин.

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Витор подал заявление в полицию и стал ждать звонка от офицеров. Вскоре ему позвонили и сообщили, что его машину нашли.

"Сержант сказал, что они нашли мою машину, а потом спросил, не терял ли я собаку. Я сказал: "Нет, только машину". Тогда он ответил: "На крыше твоей машины сидит собака. Она отказывается идти и никого к себе не подпускает". Почему-то, когда я это услышал, у меня побежали мурашки по коже", – рассказал Витор Манжин.

Собака все еще сидела на крыше авто, когда Витор приехал по указанному адресу. Парень признался, что никогда раньше не видел этого пса, однако было ясно, что он бездомный.

Когда Манжин подошел к четырехлапому, тот стал радостно вилять хвостом. Казалось, он видел в парне своего хозяина. Витор не смог бросить собаку и забрал домой, дав ей имя Хайнекен.

Смотрите фото Витера с собакой:

Хоть автомобиль был сильно поврежден ворами, однако парень не расстроился. "Я потерял около тысячи долларов. Зато нашел нового друга. Я сделаю его самым счастливым псом в мире", – отметил Витор Манжино.

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