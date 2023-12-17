Чуть не погиб после подрыва ГЭС: чудом спасенную собаку из Херсона приютили в Польше

После того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, собаку Бонифация вынесло на доске по морю в Одесскую область. Его заметили жители поселка Григоровка у берега.

Впоследствии Бонифаций, также известный как Боня, попал к волонтерам. Изначально его состояние здоровья было подавленным.

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Трогательная сказка со счастливым финалом

Как рассказали волонтеры, у собачки начался долгий путь к новой жизни.

Мы прошли долгий путь в клиниках, обследовании, лечении, реабилитации. Несколько месяцев Бонечка провел в нашем Центре адопции и быстро завоевал сердца и наших волонтеров, и всех гостей своим прекрасным характером, волшебной улыбкой, доверием к людям. Мы знали, что главное для Бони – найти дом, где его полюбят. Благодаря помощи Николая, нашего помощника и друга из Центра адопции, семья Бонифация нашлась в Польше,

– говорится в сообщении.

Трогательная история собаки Бонифация: видео Animal SOS Odesa



Эта семья оформила и оплатила все необходимые документы и даже купила билет для Бони. Собака ехала на поезде в отдельном купе. Волонтеры очень переживали за Бонифация, однако он перенес дорогу и принял свою новую семью. Теперь он гуляет в польском парке с хозяевами, спит на мягком одеяле, чувствует себя расслабленно и счастливо живет в атмосфере любви.

В Полтавской области спасли немало животных

Не так давно спасатели и волонтеры помогли животным, которые оказались в ловушке на острове Вишняки в Полтавской области. В течение 5 часов они спасли 30 кошек, 6 собак, 2 курицы и 1 утку.

Эти животные и домашние птицы находились в полной изоляции. Сначала неравнодушные люди носили им еду, когда умерла их хозяйка. Однако с наступлением морозов их решили срочно эвакуировать.