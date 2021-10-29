Как собака помогла хозяйке во время панической атаки: трогательное видео

У американки Джен Мендрано сразу две собаки, которых зовут Ватсон и Кико. Домашние любимцы не только делают ее жизнь ярче, но и помогают с приступами тревоги и страха.

Часто собаки важны человеку как эмоциональная поддержка. Они являются частью общей терапии для тех, кто имеет психологические расстройства.

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В таком случае их главная задача – облегчить хозяину симптомы тревоги, депрессии или помочь пережить паническую атаку.

На своей странице в инстаграм Джен Мендрано поделилась с пользователями, какую важную роль в эмоциональной поддержке играют ее собаки – Ватсон и Кико.

Согласно видео, опубликованному девушкой, видно, что во время панической атаки пес пришел успокаивать хозяйку.

У меня тревожное расстройство, а недавно мне диагностировали посттравматический стресс. Появление в доме Ватсона – собаки для эмоциональной поддержки – стало самым лучшим событием в моей жизни. Он помогает мне расти как личности и заставляет меня идти вперед.

– подписала видео Джен.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.

На видео девушка сидела на полу и закрывала лицо руками. Тогда к ней осторожно подошел Ватсон, чтобы успокоить. Пес постоянно пытался прижаться и обнять Джен.

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"Мне так повезло с Ватсоном. Он особенный и очень бережный пес. Собаки вообще удивительные существа", – добавила Джен.

Смотрите видео: как пес успокаивал хозяйку