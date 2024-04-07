Она была за 3 200 километров от дома: в США собака вернулась домой через 9 месяцев

В американском штате Мичиган нашли собаку из Калифорнии, которая исчезла 9 месяцев назад. Она чудом оказалась за более 3200 километров от дома.

Несмотря на попытки найти и вернуть домашнее животное, хозяева потеряли надежду. Но чудеса случаются.

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Собаку Мишку нашли за 3 200 километров от дома

Собака женского пола, по имени Мишка, жила в городе Сан-Диего, что в Калифорнии. В июле ее хозяин Мехрад Хоуман взял любимицу с собой на работу в автогараж. Однако животное внезапно исчезло оттуда.

Я расклеила более тысячи открыток. У меня также всегда было приклеено объявление на заднем лобовом стекле машины. Я носила ее поводок каждый раз, когда искала,

– рассказала Элизабет, жена Мехрада.

На прошлой неделе полиция города Харпер-Вудс, что в Мичигане, получила звонок, в котором сообщили о находке бездомного терьера. Они подобрали его и связалась с группой защиты животных. Зоозащитники сразу заметили, что собака имела имплантированный идентификационный чип с информацией о ее хозяевах.

Семью сообщили, что их любимицу нашли, когда она направлялась в Миннесоту. Мехрад приземлился в штате, а затем 10 часов ехал в Мичиган, чтобы встретиться с Мишкой.

В США собака вернулась домой через 9 месяцев / Фото AP

Ветеринарка Нэнси Пиллсбери осмотрела животное, сделала ей укол от бешенства и отпустила домой.

Она была чистая, упитанная. Кто бы ее не взял, он хорошо о ней заботился. Как она сюда попала, знает только сама Мишка,

– сказала врач.

По словам зоозащитников, вероятнее всего, собаку похитили, а потом кому-то продали.

Кот Кевин вернулся через 7 лет после исчезновения

Лиз Гиллеспи в США была поражена, увидев, что ее потерянный домашний любимец вернулся домой через 7 лет. Сначала опасаясь, что пушистик потерялся в лесу и на него напал дикий зверь, хозяйка не поверила, а потом обрадовалась, когда кот снова появился целым и невредимым.

В 2017 году сиамский метис с голубыми глазами Кевин Дюрант исчез после того, как вышел погулять во двор. Владелица и ее соседи начали масштабные поиски кота, используя для этого записи с дронов, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом. Впрочем, чудеса случаются!