Как отучить собаку есть мусор на улице: 5 действенных способов

Каждому владельцу собаки знакома ситуация: любимец на улице лезет в кучу мусора, выхватывает оттуда что-то и изо всех сил тянет. Вроде безобидная и привычная ситуация может закончиться плохо, если собака проглотит что-то токсичное.

Поэтому хозяину собаки стоит научить собаку по команде выбрасывать мусор. Рассказываем о нескольких действенных методиках этого.

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Как научить собаку не есть мусор на улице

1. Научите собаку команде "фу / брось"

Команда "оставь это" есть полезным инструментом во время прогулок. Она дает собаке знак остановиться и перестать делать что-то запрещенное.

Как научить собаку команды "фу":

Оденьте на собаку поводок так, будто вы идете гулять. Положите перед собакой то, что ее заинтересует: еду, сладости или игрушку. Когда собака сдвинется вперед, скажите "фу", а затем держите поводок крепко, чтобы она не мог добраться до предмета. С энтузиазмом хвалите собаку и дарите награду. Воспользуйтесь второй командой, вроде "хорошо, окей" или "возьми", и позвольте двигаться к предмету и получить его. Повторяйте это упражнение несколько раз короткими сеансами, пока любимец не научится исправно реагировать на ваши слова.

Когда собака выучит эту команду, попробуйте протестировать ее на мусоре. Предложите четвероногому альтернативу вредному предмету. Так воспитанник будет знать: награда за послушание ценнее, чем мусор.



Лакомство от хозяина побуждать собаку не есть мусор / Фото с Unsplash

2. Планируйте прогулку так, чтобы избежать мусор

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

В некоторых общественных местах: парках или остановках транспорта мусора обычно больше. Это может соблазнить собаку. Если собака усвоила команду "фу", можно попрактиковаться прогулке в этих районах. Однако, если ваша собака еще недостаточно обучена, для безопасности следует избегать мест, где есть засилье мусора.

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На прогулках избегайте выдвижных или слишком длинных поводков. Крепкие, короткие шлейки позволяют гулять с собакой рядом и сдерживать ее, если он полезет за мусором.



Если собака не усвоил команду "фу", следует избегать мест, где много мусора / Фото с Unsplash

3. Изобразите, что мусор принадлежит вам

В основном собака не тронет мусора, если поймет, что оно принадлежит хозяину. Для этого хозяину следует показать свою доминантность, использовав команду "фу".

Как показать, что мусор принадлежит вам и его нельзя трогать

Когда собака движется к мусору, держите его неподвижно на поводке, чтобы он не мог добраться. Сделайте шаг вперед, чтобы встать между собакой и мусором. Сильно отодвиньте собаку от мусора, используя команду "оставь это" или "фу". Наградите собаку лакомством.

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4. Сосредоточьте внимание собаки на вас, а не на мусоре

Этот метод заключается в расфокусировки внимания: из мусора на хозяина. Но здесь следует действовать на опережение: надо быть внимательным и вовремя заметить, как собака заинтересовалась чем-о, что лежит.

Сразу же позовите ее по имени, поласкайте или дайте что-нибудь вкусненькое.

5. Наденьте на собаку намордник

Если ни один из упомянутых выше методов не работает, следует использовать намордник. Однако в случае с поеданием мусора, а не агрессией, этот аксессуар стоит использовать в течение всей прогулки.



Стоит надевать намордник, если собака все равно лезет к мусору / Фото с Unsplash

Попробуйте надевать его тогда, когда пес полезет к мусору. Такая очередность действий поможет ему понять, что в его поведении что-то не так.

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Если ваша собака съела мусор, прежде чем вы ее остановили, следите за ее здоровьем. Если у нее возникнут тревожные симптомы: рвота, диарея, отказ от игр или пищи, ее следует отвезти на осмотр к ветеринару.