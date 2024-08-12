Вот настоящий победитель Олимпийских игр: пес Чивас из Львова показал свои "спортивные навыки"

В воскресенье, 11 августа, состоялась церемония закрытия Олимпийских игр-2024. Спортсмены на протяжении всего периода события показывали свои способности, и в результате получали награды. Но, кажется, кое-кого все же в Париже забыли отметить.

Песик Чивас из Львова также имеет немало спортивных навыков, которые заслуживают быть увиденными во всем мире. И, конечно, медалька за них на его пушистой шее смотрелась бы тоже неплохо. Думаем, перед нами настоящий олимпийский чемпион – предлагаем взглянуть на него и Вам!

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Пес Чивас – "победитель" Олимпийских игр

Владельцы Чиваса ведут его социальные сети, где делятся интересными моментами его прекрасной собачьей жизни. Одно из видео, опубликованных на странице Инстаграм, посвящено Олимпийским играм-2024.

В нем песик "рассказал" о собственных спортивных достижениях. Так, Чивас способен в таких видах спорта:

скоростное поедание мороженого;

выкрутасы на траве (фристайл);

борьба с ветром на длинной дистанции.

И это еще храп не отнесли к олимпийским видам спорта,

– забавно подписали авторы ролика.

Вот настоящий чемпион Олимпийских игр: смотрите видео

Видеоролик стремительно распространился по сети и собрал немало лайков и комментариев. Вот несколько из них: