Английская собачка спрогнозировала результаты Евро-2020, но что-то пошло не так: смешное видео

В Великобритании собака Уиллоу породы кокапу дает прогнозы на футбольные матчи Евро-2020. Она забавно предусмотрела, что Англия должна "порвать" Шотландию, но произошло немного не так, как она подумала.

Уиллоу известна своими интеллектуальными способностями: умеет распознавать фигуры, писать свое имя и считать до 10. Со стартом Евро-2020 она начала давать прогнозы на результаты: и первые из них были успешны.

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Прогноз на матч Англия – Шотландия от Уиллоу

Первый прогноз, который дала Уиллоу, сыграл – собачка предсказала, что Англия победит Хорватию. В конце концов, так и произошло: один гол принес победу "трем львам". После ее предсказания решили сделать публичными и снимали на камеры.

Ее хозяйка Шарлотта спросила ее: "Кто победит: Англия, Шотландия, или ты считаешь, что это закончится ничьей? Покажи мне". Еще до того, как Шарлотта успела закончить слово "ничья", Уиллоу набросилась на миску с флагом Англии: она была настолько уверена, что едва не выбила мяч из нее.



Уиллоу сразу положила лапу на победу Англии / Фото Глена Миникина с The Sun

Как собака Уиллоу напрогнозировала результат Евро-2020: смотрите видео

Далее ее попросили пожевать флаг команды, которая проиграет матч. Уиллоу взяла флаг Шотландии и разорвала его на куски. Так она удвоила свои прогнозы на победу Англии.



Уиллоу сжевала флаг Шотландии / Фото Глена Миникина с The Sun

Но что-то пошло не так: то в футболе Уиллоу плохо разобралась, или просто предвзято болела за "своих". Ее прогноз не сбылся, а Англия и Шотландия сыграли вничью. Интересно, что собака пока не прогнозировала грядущего матча "Англия – Чехия".

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Умная собака Уиллоу умеет считать и писать имя

Шарлотта начала тренировать Уиллоу щенком в 2018 году. Она быстро осваивала простые команды и показала большую умелость на трюках. Так, хозяйка научила ее считать до 10, писать имя и определять фигуры.



Уиллоу умеет выбирать карточки с правильной последовательностью / Фото Глена Миникина с The Sun

Она поочередно указывает лапой на один из двух бумажек: так выбирает порядок цифр или букв, или выбирает правильное изображение.

Умная кокапу даже помогает владелице обучать школьников. Шарлотта показывает трюки с Уиллоу, чтобы помочь ученикам с особыми потребностями во время онлайн-занятий в Zoom.