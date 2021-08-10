Видео дня: песик с сожалением в глазах смотрит, как стирается его любимая игрушка

Джек-рассел-терьер Люси не может жить без своего игрушечного тигрика. Пользователей в тиктоке изрядно порадовала его забавная реакция на стирку любимца в машинке.

О жизни своего песика рассказывает девушка из Сиднея Рози. Она завела для любимца тикток, куда сбрасывает смешные моменты их совместной жизни.

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Тигрик – любимая игрушка Люси

Без плюшевого цветного тигрика не проходит ни один день собачки Люси. Он спит с ним, носит в зубах и "по-дружески" грызет шею. Когда хозяйка Люси решила постирать грязную игрушку в машинке, Люси сильно ее рассмешил.

Собачка с болью в глазах смотрел через прозрачное стекло, как крутится его любимец. Он с сострадательным взглядом будто спрашивал: "Правда, же с ним будет все в порядке?".

Видео с этим забавным моментом, на которое наложили очень подходящую песню певицы Pink, быстро распространилось сетью. За несколько дней оно имеет почти 1 миллион просмотров и 85 тысяч лайков.

Приключения тигрика и Люси – частые кадры в тиктоке. Касаться игрушки запрещено любому чужому. Люси сразу же крепко ее обнимает и рычит на руку, которая "посмела протянуться к его собственности".

В аккаунте Люси и Рози уже 84 тысячи лайков. Надеемся, его хозяйка продолжит снимать смешные моменты со своим энергичным джек-рассел-терьером.

Джек-рассел-терьер: чем особенный собака

Источник: 24 канал

Во-первых, своей активностью. Во-вторых, своей гиперактивностью, живостью и энергией.

Эта порода требует значительного внимания от хозяина, долгих прогулок и активных игр.

Джек-рассел-терьер не будет спокойно ждать вас дома, пока вы целый день пропадаете на работе.



Собака этой породы обычно доброжелательный, преданный и ласковый / Фото с Pixabay

От скуки он может разорвать мебель или подушки, перекинуть вазоны и так далее.

Впрочем, такой песик – очень верный друг и хороший компаньон. Он обожает детей и хорошо с ними ладит.