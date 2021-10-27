Собачка каждый день ждет продавца мороженого, чтобы получить бесплатный десерт: милое видео
Источник:HLN
Бордер колли из Бельгии с нетерпением ждет своего любимого мороженщика во дворе. За свое терпение собака получает лакомство и отличную компанию.
Грузовик с мороженым проезжает мимо дома владельцев собаки около 17:00. Во дворе мороженщика всегда будет ждать собачка по имени Луна.
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Луна – это бордер колли, живущий вместе за своими хозяевами в бельгийском Харелбеке.
Что известно о породе бордер коллиБордер колли считают самыми умными собаками в мире. Эту породу создали для того, чтобы колли помогали пастухам контролировать стадо. Поэтому песики легко поддаются тренировкам и могут выполнить любые просьбы хозяев. Также эти собаки очень верные – если человек стал другом для бордера колли, то останется им навсегда.
Луна очень любит мороженое и рада общению с доброжелательным продавцом, которого видит едва ли не каждый день.
Как и все остальные животные на моем маршруте, Луна получает от меня лакомство. Я люблю животных, а все животные любят меня. Даже ослы ждут меня, ревя каждый раз, когда я проезжаю мимо их пастбищ. Но Луна очень увлечена моими визитами,
– рассказал мороженщик Джо Вуйлстеке.
Владелец Луны Нико Танхе рассказал, что собака уже очень хорошо изучила, когда продавец проедет мимо. В 17:00 бордер колли терпеливо ждет грузовик с лакомством и бежит обниматься с Джо.
Луна обожает здороваться с мороженщиком и получать лакомство / Коллаж 24 канала из фото из инстаграма ЛуныКогда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.