Снимали удава с фонаря и 3 дня вытаскивали кота с вентиляции: 7 лет команде по спасению животных

Команда Kyiv Animal Rescue Group, что занимается спасением животных, празднует 7 лет со дня основания. За это время они спасли более 10 тысяч животных. Какой путь прошли и чего достигли – читайте в материале.

Известно, что организация основана в сентябре 2014 года. Тогда в команде было 3 человек, 1 машина – синяя "копейка", канат, комплект высотного снаряжения и один сачок.

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Правила работы команды Kyiv Animal Rescue Group

Круглосуточно и без выходных.

Спасают животных в чрезвычайных ситуациях, когда они не могут выбраться самостоятельно или с помощью неравнодушных.

Оплата за выезд берется только тогда, когда человек может это сделать.

В начале спасатели преимущественно занимались снятием котов с деревьев и фасадов зданий. Со временем стало появляться больше запросов от зооволонтеров по отлову раненых кошек или поиска животных в подвалах.

Представители команды отметили, что за все время существования они никогда не прекращали работать. Несмотря на то были и тяжелые времена. Например, зимой авто попало в аварию, поэтому в январе спасателям пришлось выполнять работу на мотоцикле.

Смотрите фото команды Kyiv Animal Rescue Group:

Также бывали случаи, когда некому было работать. Тогда диспетчером, спасателем и водителем по 4 – 5 смен подряд был 1 человек.

Понять поведение животных иногда очень непросто. Но в чем мы уверены, что с кормом Purina® вы точно угадаете со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.

Состав команды через 7 лет

11 спасателей, из которых – 5 водители и 1 интерн.

5 диспетчеров.

Программист, инженер-механик, заведующий гаражом, бухгалтер, юрист-консультант.

5 авто на службе, в зависимости от нагрузки.

Моторная лодка и оборудование для работы на воде.

Пожарный. Сюда включают еще пожарную машину для ликвидации лесных возгораний и группу из 10 волонтеров, которые не являются спасателями команды.

Стабильной заработной платы ни у кого нет. Спаситель может получать от 3 до 7 тысяч гривен в месяц, поэтому большинство бросает это дело только из-за нехватки денег.

Самым необычным выездом было снятие удава с фонарного столба. А самым сложным – спасение котенка по вентиляции дома, где работы продолжались 3 дня. Чтобы дойти до животного, нужно было вынимать ржавые трубы.

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Наибольшим спасенным животным был лось, который забежал в город. Тогда работы проводились совместно с зоологами киевского зоопарка. А наименьшим был детеныш летучей мыши.

Смотрите видео: документальный фильм о работе команды

С командой можно связаться круглосуточно по телефонам: (093)-986-22-62, (098)-844-79-37. (Только звонки, не смс или вайбер).