От пота до мочеиспускания: слоны демонстрируют особое поздравление с друзьями – появилось видео

Люди приветствуют друг друга множеством способов: взмахом руки, рукопожатием, объятиями, поцелуями, ударом кулака или просто приветствием. Однако в природе существуют нетрадиционные приветствия, которые являются настолько своеобразными, что вряд ли могут быть приняты людьми.

Исследователи обнаружили, что одни из самых больших животных на Земле – слоны – используют весьма интересное приветствие. Они потеют и писают от счастья при встрече с другом.

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Слоны потеют и писают от счастья, увидев старого друга

В новом исследовании, проведенном учеными из Венского университета, было обнаружено, что слоны часто приветствуют своих спутников отходами. Это поведение, которое ранее озадачивало ученых, было в центре внимания во время этого исследования.

Команда была в заповеднике в Зимбабве, где в течение нескольких недель в 2021 году внимательно наблюдала за девятью африканскими слонами. С помощью видеозаписей ученые задокументировали всего 89 приветствий между слонами, которые охватывали потрясающее количество индивидуальных поведенческих реакций – 1 282.

В 71% случаев слоны мочились, испражнялись или потели, чтобы поздороваться с сородичами. По мнению исследователей, это указывает на то, что запах играет важную роль в приветствиях животных.

Как это происходит: смотрите видео

Что еще выяснили ученые?

Ученые углубились в сложные способы общения слонов во время приветствия, в частности, сосредоточившись на том, как они выражают различные эмоции в зависимости от того заметил их сородич, или нет.

Результаты показали, что когда слон видит другого слона, он приветствуется, хлопая ногами, прижимая уши, шевеля хоботом и виляя хвостом. Однако, если другой слон не обращал внимания, слоны были более склонны использовать вокализацию или тактильные жесты, такие как прикосновение хоботом.

Ученые считают, что в этом, определенно, есть смысл. Например, здороваясь на улице, люди с большей вероятностью используют жесты, если приятель заметил их, и используют голос, если другой человек не узнал их. Предыдущие исследования показали, что обезьяны делают то же самое. В результате ученые предположили, что сложные методы общения, вероятно, развились у разных видов независимо.

Какой вид имеет самый редкий слон на Земле?

Оператор сафари в Южной Африке снял кадры, на которых редкий молодой розовый слон прыгает и играет со своими серыми сверстниками на водопое. Некоторые виды животных неохотно принимают редких альбиносов, но, к счастью, слоны Национального парка Крюгера совсем не такие.

Биологи дикой природы отмечают, что на кадрах видно примерно годовалого слоненка, который родился с альбинизмом – редким генетическим заболеванием, останавливающим выработку организмом кожного пигмента, известного как меланин.