Слониха привела детеныша к людям, спасшим ей жизнь: трогательное видео

Слониха привела своего детеныша к людям, которые когда-то ее спасли. Видео трогательного момента было опубликовано в социальных сетях.

Сотрудники Фонда защиты дикой природы Дэвида Шелдрика в Кении спасли осиротевшего слоника. Животное было таким голодным и обезвоженным, что едва стояло.

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Когда слониха, которую назвали Лойджук, оправилась и подросла, ее отпустили. Однако животное все равно наведывалось к спасшим ее людям. Так однажды она пришла не сама, а привела с собой детеныша.

Вместе с малышом, которого назвали Лили, слониха отправилась к главному надзирателю Бенджамину Киало. Она позволила ему приблизиться к ребенку, погладить его рукой и даже подышать ему в хобот – так сотрудники заповедники "знакомят" слонов со своим запахом.

Смотрите видео знакомства со слоненком:

Лойджук решила остаться на территории заповедника, где работники могут наблюдать за жизнью ее семьи.

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