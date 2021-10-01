Слоненок упал на землю и отказывался идти дальше: видео детской истерики

В одном из африканских национальных парков сняли смешное видео. На нем слоненок упал на землю и отказывался продолжать путь вместе со своей семьей.

Слоны преодолевают сотни километров в поисках пищи и воды. Однако для маленьких слонят такие путешествия могут быть очень скучными. Поэтому и среди них случаются детские истерики, вызванные усталостью. Тогда слоны могут остановиться на привал, ведь для них важна семья и одного малыша они бросить не могут.

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В видео, когда слоненок належался и успокоился, он был готово продолжать путь. Кроме того, малыша подгоняли другие члены стада.

Дафна Шелдрик, которая есть собственницей одного из крупнейших и самых успешных заповедников для диких слонов в мире, сообщила, что слонята часто демонстрируют поведение, что типично для детей.

У них также случаются приступы ярости или необоснованной грусти. Во время которых слонята могут кататься по земле, размахивая ножками. При этом взрослые особи проявляют огромное терпение и любовь к слонятам, спокойно переживая возрастные кризисы.

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Смотрите видео: как слоненок капризничал