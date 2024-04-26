Настоящее барбекю: голодный слон решил поужинать в ближайшем кафе – курьезное видео

Дикий слон в северо-восточной провинции Таиланда решился выйти из леса в поисках пищи и оказался возле соседнего палаточного кафе. Голодный слон раздобыл себе еду, продемонстрировав свою изобретательность в поисках пищи.

Слон поужинал в кафе

Во время недавнего наблюдения, о котором сообщили очевидцы, животное провело полчаса в местном ресторане, где, похоже, наслаждалась едой, а затем отступила в лес в пределах национального парка. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Viral Press.

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В районе Накхон Ратчасима заметили местное животное, по имени Плай Дуан, которое обнюхивало своим длинным хоботом прилавки с едой.

Продавцы решили предложить животному барбекю и другие вкусности, поняв, что лучше накормить животное, чем ждать от него чего-то из-за его больших размеров.

Как слон ужинал: смотрите видео

Армейские лошади сбежали в центре Лондона

Британская армия поймала нескольких лошадей, после того, как они вырвались на волю из престижной кавалерийской части и разбежались по Лондону. Животные бросились врассыпную и сбросили своих всадников. Несколько человек, в том числе один солдат, и лошадей сейчас проходят лечение в связи с травмами, полученными во время инцидента.

Пятерых лошадей, в частности одного в крови, заметили в других районах Лондона, включая Тауэрский мост и Стрэнд. В соцсетях сразу появились потрясающие кадры, на которых видно, как две лошади – одна из них, очевидно, вся в крови – бегут по Олдвичу в центре Лондона.