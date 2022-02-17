В "Сколевских Бескидах" проснулись медведи: фото прогулки косолапого

На территории национального природного парка "Сколевские Бескиды" проснулись медведи. Об этом сообщили после патрулирования территории.

Известно, что на территории заповедника были зафиксированы свежие следы бурого медведя. Этой зимой у них был долгий сон, однако, когда почувствовали потепление, начали вылезать из своих берлог.

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По мнению экспертов, это был самец, поскольку медведица рождает медвежат во время спячки. Рядом с найденными следами не было маленьких лапок, поэтому можно делать вывод, что проснулась не самка.

"По поверью, погоду прогнозировали за поведением медведя в день Сретения. Верили, что если солнечно, то бурмило вылезет из своей берлоги, увидит свою тень и залезет обратно в берлогу. Если же в этот день облачно, то косолапый уже не будет спать, и скорее наступит весна", — сообщили в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды".

Смотрите фото медведя, проснувшегося после зимнего сна:

Кроме того, добавили, что до наступления теплых весенних дней, когда появится сочная растительная пища, рацион медведя будет в основном животного происхождения. Именно поэтому они вынуждены охотиться и могут быть опасны для человека.

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Сообщение Национального природного парка "Сколевские Бескиды"

На территории национального природного парка «Сколевские Бескиды» при проведении патрулирования зафиксированы свежие следы бурого медведя (Ursus arctos). Нынешняя зима обеспечила длинный сон клешоногим, но почувствовав поднятие температуры они вышли из своих берлог.

Медведица рождает медвежат при спячке в берлоге, при данной фиксации отсутствуют следы медвежат, поэтому скорее всего это самец.

По поверью погоду прогнозировали по поведению медведя в день Сретения. Верили, что если солнечно, то бурмило вылезет из своей берлоги увидит свою тень и залезет обратно в берлогу. Если в этот день облачно, то косолапый уже не будет спать, но скорее наступит весна.

До наступления теплых весенних дней, когда появится сочная растительная пища, рацион медведя будет в основном животного происхождения, поэтому они вынуждены охотиться и могут быть опасными для человека.

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