Скейт для прогулок: пенсионер вместе с собакой стали звездами соцсетей

Мужчина, которому 76 лет, стал звездой социальной сети тикток. Все из-за его особого метода выгула собаки.

Видео с ирландцем, выгуливающим собаку, собрало почти 140 тысяч просмотров в социальной сети тикток.

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Надев жилет, рубашку и штаны, 76-летний Лоуренс О'Коннор разъезжал по улицам города на скейте. При этом в одной руке он держал поводок собаки, а в другой трость, на которую иногда опирался.

Смотрите видео: как мужчина выгуливает собаку на скейте

По словам мужчины, он гулял по побережью после шторма и нашел 3 скейта, которые на берег выбросили волны. Он выбрал тот, который был цел и решил, что хочет научиться на нем ездить.

Тогда Лоуренс пошел в скейтпарк и заплатил подростку 10 евро, чтобы тот научил его кататься. Так он смог держаться на доске, отталкиваться и ехать.

Мужчина отметил, что раньше он уже пробовал кататься на роликах. Однако на них оказалось легко упасть и доска ему понравился больше.

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Теперь, когда Лоуренс гуляет с собакой, становится на скейт. Кроме того, четырехлапый придает уверенности. Ведь каждый раз, когда хозяину кажется, что он сейчас упадет, собака помогает сохранить равновесие.

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