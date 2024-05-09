Так, женщина, которая выгуливает собак, поделилась своим опытом работы с четырьмя особенно сложными породами. Одна из этих пород вызывают у нее сильные приступы тревоги, а другую она описывает как крайне невротичную.

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Сиделка для собак назвала 4 самые "кошмарные" породы

По ее словам, две собаки, за которыми она ухаживает для своих давних клиентов, вызывают у нее "приступ тревоги". Одна из них – это помесь золотистого ретривера и пуделя, а другая – берндудль, помесь бернской горной собаки и пуделя.

Я работаю няней для животных, и четыре собаки, за которыми я ухаживаю, просто кошмар – я бы никогда не стала владелицей собак этих пород,

– рассказала она.

Женщина описала эти породы собак как такие, демонстрирующие невротическое поведение, постоянно лают и не подчиняются командам. Она объяснила, что для того, чтобы контролировать их поведение, она должна выгуливать их на поводках в безопасном дворе. Собаки, весящие более 100 фунтов, демонстрируют типичное поведение щенков, например, играют в "догонялки" и пытаются съесть деревья и кроликов.



Золотистый ретривер / Фото Unsplash

Также недавно она ухаживала за бостон-терьером и была "очень удивлена тем, насколько ужасным был этот опыт".

Он тянул меня сильнее, чем любая собака, которую я когда-либо выгуливала (была удивлена, насколько сильным был этот малыш). А после того, как он сходил в туалет, приходилось вытирать ему задницу – что было для меня совершенно новым,

– рассказала она.

Еще у нее были проблемы с биглями и дудлями, назвав их породами с непрерывным и раздражающим лаем. Она также отметила их склонность к агрессии в отношении других собак.



Бигль / Фото Unsplash

Заметим, некоторые породы собак имеют сильные мышцы, что позволяет им быть отличными защитниками, но такой вид может показаться агрессивным. Это не совсем так – есть те породы, которые несмотря на свою мускулистость, способны быть любящими.